En enero de 2026, los empleados de comercio empezarán el año con un refuerzo y bono confirmado junto a sus salarios correspondientes mensuales. De esta manera, habrá algunos trabajadores que cobrarán hasta $ 270.000.

Así lo confirmó la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) después de cerrar el esquema paritario que rige desde diciembre 2025 hasta abril de 2026. También fue validado por la Secretaría de Trabajo y además establecieron los montos para el primer trimestre.

Empleados de comercio: ¿de cuánto es el refuerzo que se paga en 2026?

La negociación estableció que los empleados de comercio un esquema transitorio para mantener el poder adquisitivo de las personas y no modificar drásticamente las escalas salariales.

Es por esto que, entre enero y marzo de 2026, los trabajadores del sector recibirán un refuerzo mensual de $ 100.000 como suma no remunerativa.

Se trata de un monto que viene por los $ 40.000 acordados anteriormente y un plus nuevo de $ 60.000. De esta manera, se pagarán de forma mensual y extraordinaria, sin contar para el aguinaldo o los montos adicionales.

Entre el 1 y el 10 de cada mes se abonarán junto con los haberes mensuales y se incorporará definitivamente el salario básico desde abril de 2026.

Nuevo bono confirmado para los empleados de comercio en enero 2026

Además del aumento mensual acordado, el convenio incluye un pago único y excepcional. Se trata de un bono extraordinario de $ 170.000 que se pagará junto con los haberes de enero, pero únicamente para los empleados de las grandes cadenas de supermercados.

Este beneficio no abarca a todos los trabajadores cubiertos por el convenio colectivo, ya que está restringido exclusivamente a ese segmento específico del comercio. Al igual que las sumas fijas remunerativas, este bono tiene carácter no remunerativo y no se incorpora al salario básico.

Escalas salariales para los empleados de comercio en enero 2026

Maestranza

Categoría A: $1.155.795

Categoría B: $1.158.852

Categoría C: $1.169.560

Administrativos

Categoría A: $1.167.268

Categoría B: $1.171.860

Categoría C: $1.176.448

Categoría D: $1.190.218

Categoría E: $1.201.690

Categoría F: $1.218.519

Cajeros

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.176.448

Categoría C: $1.183.333

Auxiliares

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.178.740

Categoría C: $1.203.985

Auxiliares especializados

Categoría A: $1.180.274

Categoría B: $1.194.041

Vendedores