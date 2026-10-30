Empleados de comercio con aumento y bono confirmado: cuánto cobra un cajero de supermercado con la nueva escala.

Los trabajadores mercantiles nucleados en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) cobrarán sus salarios de octubre en noviembre con aumento de 1,9%.

El incremento se enmarca en el acuerdo paritario entre el sindicato, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) que regirá para el último trimestre del año.

Cómo es el acuerdo salarial para los empleados de comercio

El acuerdo paritario entre el sindicato y las cámaras empresariales contempla un incremento trimestral de 5,7% a ser distribuido de la siguiente manera: un 1,9% en octubre, 1,9% en noviembre y un 1,9% en diciembre.

En la misma línea, se acordó el pago de un bono extraordinario de $ 50.000 que se abonará en dos cuotas iguales de $ 25.000 en octubre y noviembre.

Empleados de comercio con aumento y bono confirmado: cuánto cobra un cajero de supermercado con la nueva escala.

El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, destacó: “ Hemos alcanzado un nuevo acuerdo paritario que es resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes ”.

Las partes asumieron el compromiso de reunirse en enero de 2027 para analizar futuros aumentos para los empleados del convenio.

Los haberes de octubre, a cobrarse en noviembre, incluyen $ 100.000 de incremento, $ 20.000 de recomposición y la cuota de $ 25.000 del bono.

Empleados de comercio con aumento y bono confirmado: cuánto cobra un cajero de supermercado con la nueva escala.

Cuánto cobra un cajero de supermercado con el aumento

El puesto de cajero es uno de los más solicitados por quienes desean trabajar en el rubro. En noviembre, este puesto cobrará los siguientes montos según categoría:

Categoría A : $ 1.370.972

Categoría B : $ 1.377.030

Categoría C: $ 1.384.817

La escala salarial completa para los empleados de comercio quedó de la siguiente manera:

Maestranza:

Categoría A : $ 1.353.674

Categoría B : $ 1.357.130

Categoría C: $ 1.369.241

Administrativos:

Categoría A : $ 1.366.648

Categoría B : $ 1.371.842

Categoría C : $ 1.377.030

Categoría D : $ 1.392.603

Categoría E : $ 1.405.578

Categoría F: $ 1.424.610

Personal auxiliar:

Categoría A : $ 1.370.972

Categoría B : $ 1.379.623

Categoría C: $ 1.408.173

Auxiliar especializado:

Categoría A : $ 1.381.357

Categoría B: $ 1.396.927

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