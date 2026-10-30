Empleados de comercio con aumento y bono confirmado: cuánto cobra un cajero de supermercado con la nueva escala.

Los trabajadores mercantiles nucleados en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) cobrarán sus salarios de octubre en noviembre con aumento de 1,9%.
El incremento se enmarca en el acuerdo paritario entre el sindicato, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) que regirá para el último trimestre del año.
Cómo es el acuerdo salarial para los empleados de comercio
El acuerdo paritario entre el sindicato y las cámaras empresariales contempla un incremento trimestral de 5,7% a ser distribuido de la siguiente manera: un 1,9% en octubre, 1,9% en noviembre y un 1,9% en diciembre.
En la misma línea, se acordó el pago de un bono extraordinario de $ 50.000 que se abonará en dos cuotas iguales de $ 25.000 en octubre y noviembre.
El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, destacó: “Hemos alcanzado un nuevo acuerdo paritario que es resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes”.
Las partes asumieron el compromiso de reunirse en enero de 2027 para analizar futuros aumentos para los empleados del convenio.
Los haberes de octubre, a cobrarse en noviembre, incluyen $ 100.000 de incremento, $ 20.000 de recomposición y la cuota de $ 25.000 del bono.
Cuánto cobra un cajero de supermercado con el aumento
El puesto de cajero es uno de los más solicitados por quienes desean trabajar en el rubro. En noviembre, este puesto cobrará los siguientes montos según categoría:
- Categoría A: $ 1.370.972
- Categoría B: $ 1.377.030
- Categoría C: $ 1.384.817
La escala salarial completa para los empleados de comercio quedó de la siguiente manera:
Maestranza:
- Categoría A: $ 1.353.674
- Categoría B: $ 1.357.130
- Categoría C: $ 1.369.241
Administrativos:
- Categoría A: $ 1.366.648
- Categoría B: $ 1.371.842
- Categoría C: $ 1.377.030
- Categoría D: $ 1.392.603
- Categoría E: $ 1.405.578
- Categoría F: $ 1.424.610
Personal auxiliar:
- Categoría A: $ 1.370.972
- Categoría B: $ 1.379.623
- Categoría C: $ 1.408.173
Auxiliar especializado:
- Categoría A: $ 1.381.357
- Categoría B: $ 1.396.927
Vendedores:
- Categoría A: $ 1.370.972
- Categoría B: $ 1.396.930
- Categoría C: $ 1.405.578
- Categoría D: $ 1.424.610