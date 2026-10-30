La reacción más común es intentar sacar el corcho a toda costa, pero hay una maniobra que puede complicar todavía más la situación.

Abrir una botella de vino puede convertirse en un problema cuando el corcho se rompe o queda atascado en el cuello del recipiente. Aunque suele ocurrir en el momento menos esperado, hay una serie de recomendaciones que permiten resolver el inconveniente sin arruinar la bebida.

La reacción más común es intentar sacar el corcho a toda costa, pero hay una maniobra que puede complicar todavía más la situación.

Ante este contexto, una bodega familiar española aconseja seguir una serie de sencillos pasos para evitar que pequeños fragmentos del corcho terminen dentro del vino.

Se rompió el corcho de la botella de vino: por qué no conviene empujarlo hacia dentro

Cuando el corcho se rompe al abrir una botella de vino, lo primero que hay que hacer es mantener la calma y evitar realizar movimientos bruscos.

Las razones más comunes que explican este problema, según las Bodegas Comenge, son: que el corcho puede encontrarse en mal estado, que haya quedado pegado al vidrio o que el vino no se haya conservado de forma adecuada .

Los motivos más comunes por los que se da este problema están asociados a que el corcho puede encontrarse en mal estado, que haya quedado pegado al vidrio o que el vino no se haya conservado de forma adecuada. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock NatashaPhoto

Una de las maneras de resolverlo es intentar extraer el corcho dañado hacia afuera. Aunque algunos aconsejan empujarlo hacia el interior de la botella, podría convertirse en un gran error.

Esta última opción es la que menos se aconseja elegir, ya que puede provocar que pequeños trozos de corcho caigan dentro del vino y generen complicaciones al momento de servirlo.

Cómo sacar un corcho atascado de una botella de vino sin arruinarlo

Si el corcho quedó atascado, existen diferentes métodos para intentar retirarlo sin que se desintegre por completo.

Lo importante en estos casos es actuar con cuidado y, principalmente, no ejercer demasiada presión sobre el cuello de la botella, ya que podría romperse.

Si el corcho quedó atascado, existen diferentes métodos para intentar retirarlo sin que se desintegre por completo. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Entre las alternativas para sacar el corcho hacia afuera se encuentran:

Volver a utilizar el sacacorchos : se puede intentar extraer el corcho con cuidado, manteniendo la botella inclinada aproximadamente a 45 grados.

Usar un cuchillo como palanca : este método requiere especial precaución para evitar accidentes o que el corcho se rompa todavía más.

Aplicar agua caliente en la boca de la botella: puede ayudar si el corcho quedó pegado al vidrio, aunque es importante tener cuidado con los cambios de temperatura par evitar que la botella se quiebre.

¿Qué pasa si el corcho termina dentro del vino?

Si ninguna de estas alternativas funciona y el corcho termina dentro del vino, todavía hay formas de aprovechar la bebida sin desperdiciarla.

Una opción es volcar el líquido lentamente en una copa y retirar los restos visibles con una cuchara, aunque no garantiza que se eliminen todos los fragmentos.

También se puede utilizar un filtro de papel o un decantador con filtro, que permita separar la bebida de los restos de corcho.

¿Qué hacer para evitar que el corcho se rompa al abrir una botella de vino?

Para reducir las posibilidades de que el corcho se fragmente al intentar sacarlo, una de las recomendaciones es contar con un sacacorchos de láminas, que puede facilitar la extracción de corchos deteriorados y resultar útil cuando el tapón ya se encuentra parcialmente roto.