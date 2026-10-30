La infracción llevó a una multa millonaria, a pesar de la insólita excusa.

Un automovilista fue sancionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial tras cometer distintas infracciones graves en la Autopista Buenos Aires-La Plata . Los agentes de control detectaron al conductor mientras circulaba por la banquina en dos ocasiones distintas a la vez que usaba su teléfono manejando.

El procedimiento se dio en el marco de los patrullajes dinámicos que las autoridades despliegan en la traza vial. Así, las patrullas en moto le ordenaron detener la marcha al constatar la maniobra indebida. La falta infringió de manera directa la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, que prohíbe el uso del carril de emergencia.

De este modo, los efectivos notificaron al infractor sobre las actas labradas por el doble incumplimiento. Sin embargo, la intervención no terminó ahí, ya que el conductor decidió justificar su conducta frente a las cámaras de los agentes con una razón que asombró a todos.

La justificación del conductor que manejaba por la banquina

Al momento de dar explicaciones sobre su infracción, el hombre argumentó que es médico y debía llegar de urgencia a una intervención quirúrgica. Por eso, aseguró que su labor en el área de salud conllevaba una necesidad de usar el celular mientras manejaba.

El chófer al que multaron por manejar dos veces por la banquina usando el celular dio una insólita excusa al señalar que “estaba respondiendo mensajes de trabajo” debido a su urgencia.

A pesar del descargo, la normativa vial no contempla excepciones para la circulación sobre la banquina fuera de las emergencias mecánicas o médicas comprobadas en el lugar.

La grave sanción a la que se enfrenta el infractor

Las autoridades confirmaron que la justificación no anuló el labrado de las multas correspondientes . Por lo tanto, la infracción siguió su curso legal sin modificaciones.

Debido a la gravedad de las faltas acumuladas, el automovilista deberá afrontar una sanción económica que supera los 2,5 millones de pesos. Además, el organismo fiscalizador notificó que las actuaciones se registraron en el sistema unificado.

La cifra total de conductores sancionados por maniobras similares en los accesos ya supera los 2600 casos.