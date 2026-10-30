Con la llegada del último día de octubre, es una tradición colocar una hoja de laurel debajo de un plato blanco cada 31 de octubre. El gesto se asocia con la abundancia, la prosperidad económica y la intención de comenzar noviembre con nuevas oportunidades.

La tradición propone utilizar dos elementos cotidianos: una hoja de laurel seca y un plato blanco. Quienes realizan este ritual suelen aprovechar el momento para expresar deseos relacionados con el trabajo, la economía y los proyectos personales.

Por qué recomiendan poner una hoja de laurel debajo de un plato

El vínculo entre el laurel y la prosperidad se relaciona con su significado histórico. En la Antigua Grecia, esta planta estaba asociada con Apolo y se utilizaba para elaborar coronas que distinguían a los vencedores de competencias deportivas y artísticas.

Un estudio publicado en Journal of Experimental Botany, de Oxford Academic, documenta que el laurel (Laurus nobilis) fue utilizado como símbolo de reconocimiento, honor, sabiduría, gloria y victoria . Esta tradición también se extendió durante el período romano.

Con el paso del tiempo, esos significados se incorporaron a distintas costumbres populares. En el ritual del 31 de octubre, el laurel representa simbólicamente el éxito y la prosperidad, mientras que el plato blanco se utiliza como parte de la práctica para expresar deseos de tranquilidad y nuevos comienzos.

Colocar una hoja de laurel debajo del plato. Imagen ilustrativa (Gemini)

Cómo hacer el ritual del laurel el 31 de octubre

La práctica difundida para despedir octubre y recibir noviembre requiere pocos elementos. El procedimiento consiste en:

Elegir una hoja de laurel seca, limpia y en buenas condiciones.

Buscar un plato blanco que esté limpio y seco.

Colocar la hoja debajo del plato.

Apoyar ambos elementos sobre una superficie firme.

Dedicar unos minutos a pensar en los objetivos y deseos para noviembre.

Las intenciones suelen estar relacionadas con conseguir nuevas oportunidades laborales, mejorar la situación económica, organizar las finanzas o avanzar con proyectos personales.

No existe una duración obligatoria ni una indicación universal sobre el horario en que debe realizarse. Se trata de una costumbre simbólica, por lo que las instrucciones pueden variar según quién la practique.

Qué dice la ciencia sobre las hojas de laurel

El laurel común, cuyo nombre científico es Laurus nobilis, es una planta aromática utilizada principalmente como condimento en la gastronomía.

Una revisión científica publicada en 2022 en la revista Plants, disponible en PubMed Central, analizó su composición botánica y química. El trabajo identificó distintos compuestos volátiles presentes en sus hojas, entre ellos el 1,8-cineol, el sabineno y el linalool, vinculados con su aroma característico.

También existe documentación sobre su uso histórico como símbolo de victoria y reconocimiento.