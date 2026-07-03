Las vacaciones de invierno en Mendoza comenzarán el lunes 6 de julio y marcarán el inicio del receso escolar para miles de estudiantes de toda la provincia. Con la suspensión de clases, también se pondrá en marcha una agenda de actividades pensada para chicos, familias y turistas.

Cabe recordar que el período de descanso para la comunidad educativa argentina comienza en distintas fechas según cada provincia, por lo que se aconseja tomar nota de cómo afectará el calendario en ciertos casos.

Las vacaciones de invierno en Mendoza comienzan el lunes 6 y finalizan el viernes 17 de julio

Las vacaciones de invierno en Mendoza se desarrollarán entre el lunes 6 y el viernes 17 de julio. Según el calendario escolar provincial, los alumnos deberán regresar a las aulas el lunes 20 de julio.

Según el calendario escolar provincial, los alumnos deberán regresar a las aulas el lunes 20 de julio. (Foto: Archivo)

Para acompañar el receso, el Gobierno de Mendoza y los municipios prepararon una agenda con actividades en distintos puntos de la provincia. La programación está dirigida tanto a los mendocinos como a quienes visiten el destino durante esas fechas.

La Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, organizará funciones de teatro, música, danza, títeres y otras propuestas entre el domingo 5 y el sábado 18 de julio en diferentes espacios culturales.

Los espacios culturales de Mendoza ofrecerán una amplia agenda para las vacaciones de invierno

Las actividades oficiales se distribuirán entre la Biblioteca Pública General San Martín, el Teatro Independencia, el Espacio Cultural Julio Le Parc y el Museo Cornelio Moyano. Además, el organismo provincial publicó una guía que reúne tanto sus propuestas como las organizadas por los municipios.

En el Teatro Independencia se presentará “Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande” entre el 9 y el 18 de julio, siempre a las 17. La obra tendrá una duración de 60 minutos, una entrada general de $7000 y una promoción familiar de 5x4.

Entre las propuestas destacadas del Espacio Cultural Julio Le Parc figuran:

Del 5 al 11 de julio: “Desorbitados”, “Trompo, la última jugada”, “La sopladora de estrellas”, “Las cartas de Tentac” y “El musiloco recital”.

Del 12 al 18 de julio: “Burbujas a la carta”, “Sueña Pandora sueña”, “Una flor para el rey”, “Aventuras a todo terreno” y “Clásicos del circo”.

Cuándo son las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires en 2026

El calendario escolar 2026 organiza el receso invernal en distintos bloques según cada jurisdicción. En ese esquema, la provincia de Buenos Aires forma parte del tercer y último grupo definido para las vacaciones de invierno.

Las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires se extenderán del 20 al 31 de julio de 2026 . En ese mismo período también tendrán receso escolar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

Las fechas fueron establecidas por el Ministerio de Educación bonaerense dentro del calendario escolar oficial publicado a fines de 2025. De esa manera, el inicio del receso en Buenos Aires será posterior al de Mendoza, que comenzará el 6 de julio.