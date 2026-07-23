Avanza una de las obras más importantes para el transporte del país: Invías confirmó la siguiente fase y dio una fecha.

El Túnel del Toyo continúa avanzando hacia su puesta en funcionamiento con un nuevo paso confirmado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), que ratificó el cronograma para una de las etapas más importantes del proyecto y aseguró que los recursos para ejecutarla ya están garantizados.

Según informó la autoridad, el contrato para el suministro e instalación de los equipos electromecánicos avanza conforme a la planeación y la infraestructura solo será habilitada cuando cumpla todos los estándares técnicos, de seguridad y calidad exigidos para este tipo de obras.

La entidad también precisó que los equipos necesarios para esta fase ya fueron adquiridos y se encuentran en Colombia, a la espera de que finalicen las obras civiles para iniciar su instalación.

Invías confirmó cuándo comenzará la siguiente etapa del Túnel del Toyo

El cronograma oficial establece que la instalación de los equipos electromecánicos comenzará en septiembre de 2026, una vez las obras civiles hayan sido terminadas, certificadas y entregadas.

Esta fase comprende la incorporación de los sistemas que permitirán la operación segura del túnel y constituye uno de los pasos finales antes de la entrada en servicio del corredor vial.

Invías reiteró que la programación se mantiene sin modificaciones y que el contrato correspondiente se ejecuta de acuerdo con las obligaciones previstas.

Avanza una de las obras más importantes para el transporte del país: Invías confirmó la siguiente fase y dio una fecha.

Qué equipos serán instalados en el megaproyecto

Entre los elementos ya adquiridos se encuentran los sistemas de ventilación, iluminación, redes contra incendios y los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS).

Estos componentes permitirán monitorear permanentemente el funcionamiento del túnel, mejorar la seguridad de los usuarios y facilitar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad durante la operación.

La entidad destacó que todos estos equipos forman parte de la infraestructura indispensable para que el corredor pueda entrar en funcionamiento cumpliendo las exigencias técnicas establecidas.

Por qué la instalación dependerá del avance de las obras civiles

Invías explicó que los equipos electromecánicos no pueden instalarse antes de concluir las obras civiles, ya que hacerlo podría afectar tanto su funcionamiento como las garantías ofrecidas por los fabricantes.

Además, una instalación anticipada aumentaría el riesgo de deterioro por la exposición a las condiciones propias de una obra en construcción y podría generar un uso ineficiente de los recursos públicos.

Por esa razón, la entidad insistió en que esta etapa solo comenzará cuando la infraestructura esté completamente lista para recibir los sistemas tecnológicos.

Cómo se financia esta fase del proyecto

El Instituto Nacional de Vías informó que los recursos destinados a esta etapa cuentan con respaldo mediante el mecanismo de vigencias futuras, lo que garantiza la disponibilidad del presupuesto hasta la finalización de las actividades programadas.

Con este esquema, la entidad busca asegurar la continuidad del proyecto y cumplir el cronograma previsto para la culminación de una de las obras de infraestructura vial más importantes del país.

El Túnel del Toyo conectará estas ciudades clave

El Túnel del Toyo constituye una pieza clave del corredor vial Medellín–Santa Fe de Antioquia–Cañasgordas–Urabá, una infraestructura que mejorará la conexión entre el Valle de Aburrá y el Urabá antioqueño, facilitando el acceso a los puertos de Turbo y Necoclí.

Su entrada en operación impulsará el transporte de carga, fortalecerá la competitividad regional y consolidará la integración logística entre el interior del país y la costa Caribe.

Avanza una de las obras más importantes para el transporte del país: Invías confirmó la siguiente fase y dio una fecha.

Además, se espera que beneficie a municipios como Santa Fe de Antioquia, Dabeiba, Cañasgordas y Giraldo, al reducir los costos de transporte para las empresas y generar nuevas oportunidades para el turismo y el desarrollo económico de la región.