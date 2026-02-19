Elon Musk impulsa un proyecto que busca modificar la forma en que los autos eléctricos acceden a Internet. La idea apunta a integrar directamente la tecnología de Tesla con la red satelital de Starlink para ofrecer conectividad desde el propio vehículo, sin antenas externas visibles. El plan se desprende de una solicitud de patente presentada en Estados Unidos, que propone incorporar un techo fabricado con materiales transparentes a la radiofrecuencia. De esta manera, el auto podría comunicarse directamente con satélites de órbita baja. Si el desarrollo avanza, la conexión a Internet dejaría de ser un accesorio agregado y pasaría a formar parte estructural del vehículo, lo que abriría nuevas posibilidades en navegación, entretenimiento, seguridad y actualizaciones remotas. La propuesta técnica se basa en un techo RF-transparente, construido con vidrio especial o polímeros como policarbonato. Estos materiales permiten el paso de las señales satelitales sin interferencias, a diferencia de las superficies metálicas tradicionales que suelen bloquear la comunicación. El diseño también contempla la ubicación estratégica de módulos y antenas dentro del propio techo del auto. Esta disposición optimiza la conexión con satélites en movimiento y mantiene el hardware oculto, sin alterar la estética del vehículo. La integración desde fábrica, además, ofrecería ventajas frente a los dispositivos externos actuales, que suelen ser voluminosos y visibles. Entre los beneficios potenciales se destacan: Que exista una patente no implica necesariamente que el sistema se implemente de inmediato. Todavía quedan desafíos vinculados a costos, certificaciones, desarrollo de materiales RF-transparentes y aceptación del público. El proyecto también se da en un contexto de expansión de Starlink en distintos mercados, con avances regulatorios y técnicos en varios países, incluida la Argentina. Si finalmente se concreta, la integración entre Tesla y Starlink podría marcar un nuevo paso en la evolución de los autos conectados y redefinir el acceso a internet en la industria automotriz.