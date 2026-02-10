Elon Musk, el visionario detrás de SpaceX, ha sacudido el mundo aeroespacial con un anuncio que redefine las prioridades de la humanidad en el cosmos. En un post reciente en su red social X, el magnate confirmó que SpaceX pospone temporalmente sus ambiciosos planes para colonizar Marte y redirige sus esfuerzos hacia la construcción de una “ciudad autosuficiente” o “autocreciente” en la Luna. Esta decisión, revelada el 8 de febrero de 2026, no abandona el sueño marciano, sino que lo acelera al establecer una base lunar viable en menos de 10 años, frente a los más de 20 requeridos para Marte. Musk argumenta que la Luna ofrece ventajas logísticas insuperables: lanzamientos posibles cada 10 días con un viaje de solo 48 horas, versus las alineaciones planetarias cada 26 meses y seis meses de trayecto a Marte. “La prioridad principal es asegurar el futuro de la civilización, y la Luna es más rápida”, enfatizó el empresario, subrayando que esta “ciudad autosuficiente” servirá como plataforma para iterar tecnologías esenciales antes de saltar al Planeta Rojo. El anuncio llega tras un reporte del Wall Street Journal que indicaba a inversores el enfoque lunar prioritario, alineándose con retrasos en misiones marcianas no tripuladas previstas para 2026. Este cambio responde también a compromisos contractuales. SpaceX es socio clave del programa Artemisde la NASA, con un contrato de 4.000 millones de dólares para aterrizajes lunares usando Starship en Artemis III, prevista para 2028 pese a demoras en Artemis II (pospuesta a marzo). Musk, quien antes criticó la Luna como “distracción”, ahora ve en ella un “seguro de vida” multiplanetario más factible. Aunque pospuesto, Marte sigue en la hoja de ruta: SpaceX iniciará su construcción de una ciudad en 5 a 7 años, tras pruebas no tripuladas. Históricamente, Musk ha ajustado plazos —de misiones en 2026 a colonias en 30 años—, pero Starship, con sus vuelos de prueba exitosos, acelera el progreso. La fusión reciente de SpaceX con xAI, valorada en 1,25 billones de dólares, potenciará IA para data centers orbitales y bases lunares, financiados por Starlink (95% de ingresos). Este proyecto lunar podría marcar el fin de la era Apollo y el inicio de la colonización espacial permanente. Una base autosuficiente en la Luna —con robots como Optimus de Tesla— probaría habitabilidad off-world, pavimentando el camino a Marte y más allá. Críticos cuestionan plazos y desafíos como radiación o reproducción humana, pero expertos ven estrategia geopolítica: EE.UU. contra China en la carrera lunar. Musk reitera: “La misión de SpaceX es extender la conciencia a las estrellas”. Si logra esta ciudad lunar, no solo cambia la historia espacial, sino que hace a la humanidad especie multiplanetaria, blindándola contra catástrofes terrestres. Con Trump en la Casa Blanca impulsando espacio, 2026 podría ser el año pivotal.