El empresario Elon Musk lanzó una dura advertencia que ya es toda una realidad en diferentes partes del mundo: se avecina una inminente crisis energética global impulsada por el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y los vehículos eléctricos. El CEO de “X”, de XAI y de SpaceX volvió a hacer una de sus predicciones que podría traer consecuencias para toda la humanidad. Según el empresario, el mundo se encuentra al borde de experimentar una crisis energética sin precedentes, provocada por el vertiginoso aumento en la demanda de electricidad a nivel global. Durante su intervención en la conferencia Bosch Connected World, celebrada en 2025 en Berlín, Alemania, Musk alertó que el mundo no está preparado para el enorme salto tecnológico impulsado por la inteligencia artificial y los autos eléctricos. “Nunca he visto una tecnología avanzar tan rápido como esta”, dijo refiriéndose al desarrollo de la IA que, según consideró, multiplica su capacidad cada seis meses. Sin embargo, este avance tiene un costo: los centros de datos, la minería de criptomonedas y el crecimiento imparable del mercado de vehículos eléctricos están llevando la demanda energética mundial a un punto crítico. En su advertencia, el CEO de Tesla fue contundente y aseguró que la infraestructura eléctrica mundial no está preparada para sostener esta revolución tecnológica: En la actualidad, solo en China las ventas de autos eléctricos crecieron un 40% en 2024, lo que evidencia la velocidad con la que está cambiando el mercado global. Si bien esta transformación es óptima para el medioambiente, a su vez presenta un enorme desafío: ¿podrán los sistemas eléctricos actuales soportar esta carga? Para Musk, si no se toman medidas inmediatas, el crecimiento de la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos y las criptomonedas podría llevarnos a una escasez energética sin precedentes, con consecuencias graves para todas las industrias. Por ese motivo, para evitar una crisis energética global, el empresario sostiene que los gobiernos y compañías deben actuar ahora. Algunas de las medidas que propone: