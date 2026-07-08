La empresa de autos eléctricos Tesla anunció su llegada a Uruguay, luego que en el mes de junio adelantara su desembarco a través de sus redes sociales. Ahora, la multinacional abrió un registro para quienes deseen ser los “primeros en experimentar Tesla en Uruguay”.

La empresa que Elon Musk fundó en 2003 informó que se está expandiendo por América Latina -está en Colombia desde noviembre de 2025- y busca “acelerar la transición mundial hacia la energía sostenible y un futuro de mayor abundancia”.

Además, Uruguay es “uno de los líderes regionales en la adopción de vehículos eléctricos”, señaló Tesla a través de un comunicado.

El anuncio de la empresa de Elon Musk llega una semana después de que el gobierno resolviera gravar con el Impuesto Específico Interno (Imesi) a los vehículos eléctricos, con tres franjas distintas según su costo de importación.

Este impuesto comenzará a aplicarse el 1° de enero de 2027 para aquellos vehículos que tengan un precio aproximado de venta al público por encima de 30 mil dólares.

Esta iniciativa del gobierno de Yamandú Oris fue rechazada por la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), que nuclea a las automotoras del país.

“Nuestros Model 3 y Model Y están cada vez más cerca”, publicó la marca en X, con un video con postales uruguayas enmarcando sus vehículos.

Hola Uruguay 🇺🇾



Nuestros Model 3 y Model Y están cada vez mas cerca! pic.twitter.com/FR41fsA7um — Tesla Latinoamérica (@Tesla_LatAm) June 30, 2026

“Fundada en 2003, Tesla diseña, fabrica y comercializa vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía, productos solares y tecnologías impulsadas por inteligencia artificial enfocadas en autonomía y robótica”, señaló el comunicado.

“A diferencia de los fabricantes de automóviles tradicionales, Tesla es una empresa tecnológica integrada verticalmente que desarrolla tanto hardware como software a gran escala, impulsando innovaciones en transporte, energía y automatización inteligente”, indicó el texto.

“Sus productos están diseñados para mejorar la vida de las personas y acelerar la transición del mundo hacia un futuro más sostenible. Al integrar hardware, software, inteligencia artificial y robótica avanzada, Tesla contribuye a crear un mundo más seguro, limpio, inteligente y agradable”, agregó.