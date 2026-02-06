Las fuentes de vidrio son una opción popular en muchas cocinas, pero su fragilidad puede ser un problema. Con cambios de temperatura, estas pueden quebrarse si no se utilizan correctamente. Conocer las reglas de uso seguro es esencial para evitar accidentes y prolongar la vida de estos utensilios. Una de las principales reglas es evitar cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, no debes sacar una fuente de vidrio del horno caliente y colocarla directamente sobre una superficie fría. Este tipo de choque térmico puede causar que el vidrio se quiebre. Por eso, es recomendable dejar que la fuente se enfríe un poco antes de moverla. Otro error común es colocar la fuente de vidrio en el microondas sin verificar su compatibilidad, ya que no todas las fuentes de vidrio son aptas para microondas. Asegúrate de que el producto que elijas, como la asadera y fuente de vidrio templado de Hudson, tenga la etiqueta que indique su uso en microondas. Además, es importante evitar el uso de utensilios metálicos en fuentes de vidrio. Estos pueden rayar la superficie y debilitar el material. Opta por utensilios de silicona o madera para mantener la integridad de tu fuente. Al limpiar tus fuentes de vidrio, evita el uso de productos abrasivos. Estos pueden causar microgrietas que, con el tiempo, pueden llevar a quiebres. También es recomendable no sobrecargar la fuente de vidrio. Si colocas demasiados alimentos, el peso puede ser un factor que contribuya a su quiebre. Distribuye los alimentos de manera uniforme para evitar tensiones en el material. Algo que siempre hay que hacer es revisa las fuentes de vidrio antes de usarlas. Busca cualquier signo de daño, como grietas o astillas. Si encuentras algún defecto, es mejor no arriesgarse y reemplazarla. La Fuente Redonda Hudson de Vidrio Templado 27 cm es perfecta para quienes buscan cocinar y servir con estilo. Su diseño elegante y bajo permite una cocción uniforme, mientras que el vidrio traslúcido añade un toque sofisticado, mostrando tus platillos desde todos los ángulos. Además de tener un precio menor a $ 11.000, esta fuente es versátil y apta para horno, microondas y lavavajillas, facilitando su uso diario. Con una capacidad de 1,5 a 2 litros, es ideal para preparar y presentar tanto comidas dulces como saladas.