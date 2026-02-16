México se prepara para enfrentar una semana de contrastes climáticos extremos que pondrá a prueba a millones de habitantes en todo el territorio nacional. El frente frío número 34 continúa su trayectoria sobre el Golfo de México, mientras las altas temperaturas azotan el occidente y sur del país, creando un escenario meteorológico poco común que combina fenómenos opuestos en diferentes regiones. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 16 de febrero marca el inicio de condiciones atmosféricas adversas que incluyen precipitaciones, vendavales superiores a los 80 kilómetros por hora y termómetros que alcanzarán niveles sofocantes en algunos estados, mientras que en otros se registrarán heladas y temperaturas bajo cero. El sistema frontal que se extiende sobre la costa del Golfo de México traerá consigo intervalos de chubascos significativos en estados como Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Las entidades del centro del territorio, incluyendo Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Querétaro, también experimentarán precipitaciones aisladas que podrían complicar las actividades cotidianas. Lo más preocupante será el evento de “norte” que generará ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en el litoral veracruzano y el Istmo de Tehuantepec. Este fenómeno provocará oleaje elevado en las zonas costeras, representando un riesgo para las embarcaciones menores y las actividades portuarias. La masa de aire frío asociada al frente número 34 mantendrá estas condiciones durante las primeras horas del día. A pesar de la influencia del frente frío en el oriente, un sistema anticiclónico dominará gran parte del territorio nacional, generando un ambiente vespertino que oscilará entre cálido y francamente caluroso. Los estados de Michoacán y Guerrero enfrentarán las condiciones más extremas, con temperaturas máximas que alcanzarán entre 40 y 45 grados centígrados. Jalisco, Morelos, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán no se quedarán atrás, registrando valores que podrían llegar hasta los 40 grados durante las horas de mayor radiación solar. Este calor intenso contrastará dramáticamente con las bajas temperaturas matutinas, creando variaciones térmicas de más de 30 grados en un mismo día en algunas localidades. El panorama nocturno y de madrugada será completamente opuesto al calor diurno. Las zonas serranas del norte y centro del país experimentarán ambiente frío a muy frío, con formación de heladas que podrían afectar los cultivos y representar un riesgo para la salud de los habitantes de estas regiones. Las sierras de Baja California enfrentarán las condiciones más severas, con temperaturas que descenderán hasta 10 grados bajo cero. Este fenómeno obligará a las autoridades locales a activar protocolos de protección civil para resguardar a las poblaciones vulnerables, especialmente personas en situación de calle y adultos mayores que habitan en viviendas sin calefacción adecuada.