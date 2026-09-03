Revelaron cómo será el nuevo túnel que unirá Argentina y Chile: tendrá 14 kilómetros y atravesará la Cordillera a 4.000 metros.

Argentina hará historia con la construcción de un túnel que atravesará la Cordillera de los Andes para conectar la provincia de San Juan con la región chilena de Coquimbo.

El Túnel de Agua Negra es uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años en materia de infraestructura. El corredor tendrá una extensión de 14 kilómetros y se ubicará a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Cómo será el túnel que unirá Argentina y Chile

La actual ruta de Agua Negra es un paso fronterizo entre Argentina y Chile que solo puede utilizarse en verano, ya que las condiciones climáticas son extremas durante las nevadas.

Las obras prevén la construcción de un túnel cerrado que reemplace el actual paso internacional para conectar la provincia argentina de San Juan con la región chilena de Coquimbo.

El diseño contempla dos corredores paralelos de 14 kilómetros para cada sentido. La entrada del lado argentino estará a 4.085 metros sobre el nivel del mar, mientras que en Chile estará a uno 3.620. A su vez, se contempla pasos peatonales entre túneles a lo largo de todo el recorrido para emergencias.

Revelaron cómo será el nuevo túnel que unirá Argentina y Chile: tendrá 14 kilómetros y atravesará la Cordillera a 4.000 metros.

El cónsul de Chile en San Juan, Mario Schiavone, declaró que el proyecto es una “aspiración que no se va a perder nunca”, de forma que reiteró el interés por concretar la obra. Si bien las obras aún no comenzaron en Argentina, destacó que existe voluntad política para avanzar cuando se den las condiciones.

El túnel no solo mejorará el tránsito entre regiones, sino que también será una oportunidad estratégica para la economía argentina y chilena. Su habilitación permitirá reducir los costos logísticos, mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas y fortalecer los sectores productivos.

Revelaron cómo será el nuevo túnel que unirá Argentina y Chile: tendrá 14 kilómetros y atravesará la Cordillera a 4.000 metros. argentina.gob.ar

Además, consolidaría un corredor bioceánico capaz de integrar provincias argentinas como San Juan, La Rioja, Catamarca, Córdoba y Santa Fe con los puertos chilenos del Pacífico. El turismo también se vería beneficiado al contar con un cruce abierto todo el año, que permita incrementar considerablemente el flujo de visitantes entre ambos países.

Dónde estará el Túnel de Agua Negra

El túnel será un cruce sustituto para el paso Aguas Negras ubicado entre el Departamento Iglesia de la provincia argentina de San Juan y en la provincia chilena de Elqui en la región Coquimbo, comuna de vicuña.

Por su altura, el paso solo está abierto en temporada estival (diciembre a abril), ya que el resto del año queda bloqueado por la nieve.