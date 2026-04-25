El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible logró un avance importante para mejorar la movilidad en el norte de la Comunidad de Madrid. Justamente, empezaron los trámites administrativos para la construcción de la nueva estación Soto Sur en Soto del Real, que permitirá la extensión de la línea C-4b de Cercanías desde Colmenar Viejo hasta este municipio serrano. Esta actuación, con una inversión de 17,6 millones de euros, forma parte del Plan de Cercanías de Madrid y busca conectar de forma directa y sostenible varios pueblos del norte con la capital. La futura estación Soto Sur se ubicará en la antigua estación de Manzanares–Soto del Real, dentro de la Línea 102 Madrid–Burgos. El proyecto contempla la rehabilitación integral del edificio histórico construido en 1955, declarado Bien de Interés Patrimonial. De esta forma, el inmueble de 412,7 m², distribuido en dos plantas, se convertirá en el corazón de la nueva estación moderna, funcional y accesible. Así, se enmarca en la ampliación de la línea C-4b, cuyas obras de adecuación de vías ya están en marcha. La extensión desde Colmenar Viejo hasta Soto del Real forma parte de un esfuerzo más amplio para reforzar la red de Cercanías en el norte de Madrid, beneficiando no solo a Soto del Real, sino también a municipios cercanos como Miraflores de la Sierra y Guadalix de la Sierra. Las obras respetarán el diseño y elementos originales del edificio histórico. Se restaurará el exterior y se acondicionará el interior para albergar el vestíbulo, zona de venta de billetes, aseos y otros espacios para viajeros. Además, se incorporarán medidas de sostenibilidad como sistemas de aprovechamiento de energía solar y ventilación natural, reduciendo el impacto ambiental de la instalación. El proyecto incluye: El Ministerio ha iniciado el procedimiento expropiatorio de los bienes y derechos afectados. La superficie total en pleno dominio asciende a 26.488 m², a los que se suman 212 m² para servidumbres y 3.352 m² para ocupaciones temporales. Todos los terrenos se encuentran catalogados como suelos rurales en el municipio de Soto del Real. No se verá afectada ninguna edificación catastrada como bien indemnizable, salvo un antiguo centro de transformación eléctrico en desuso. La Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario abre el periodo de Información Pública y convoca a los propietarios afectados al levantamiento de las actas previas a la ocupación, previsto para el 2 de junio de 2026. La llegada de la línea C-4b a Soto Sur supondrá una mejora significativa en la conexión con la Capital. Los vecinos de Soto del Real y la comarca ganarán una alternativa real de transporte público frente a los atascos habituales en carreteras como la M-607. Viajar en tren a Madrid será más rápido, cómodo y ecológico, fomentando la movilidad sostenible en trayectos metropolitanos. Esta nueva estación contribuirá a reducir el uso del vehículo privado, descongestionar las vías de acceso a la capital y potenciar el desarrollo económico y social de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Se integra en el impulso continuo al Plan de Cercanías, que incluye otras obras relevantes como las mejoras en Atocha y Chamartín, la duplicación del tramo Pinar de las Rozas-Las Matas, o la construcción de estaciones como Tres Cantos Norte, Pinto La Tenería o Parla Norte.