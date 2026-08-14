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Al momento de hacer las compras muchas personas buscan diferentes promociones y descuentos que les permitan tener un ahorro significativo y durante este viernes 14 de agosto estará vigente un importante beneficio para los usuarios de Mercado Pago en los supermercados de Coto.
Coto y Mercado Pago lanzan la mejor promoción este viernes
Para este viernes 14 de agosto, los usuarios de Mercado Pago que realicen sus compras en las sucursales de Coto y que paguen a través de la app con el Código QR, recibirán un 25% de descuento sobre el total de la compra.
La bonificación es para todos los clientes que tengan una cuenta en la billetera virtual y se podrá aprovecharse durante todo el día.
Cómo funciona el 25% de descuento en Coto con Mercado Pago
El descuento del 25% que ofrece Coto para quienes paguen desde Mercado Pago es con el valor total de la compra y no se aplica ningún tope, por lo cual esto puede resultar beneficioso al momento de adquirir una cantidad importante de mercadería.
Por su parte, el descuento impacta sobre la gran mayoría de los productos, ya sea de bebidas, almacén, higiene y demás. No obstante, se recomienda revisar los términos legales para saber cuáles son aquellos que están excluidos de la promoción.
Dólares en Mercado Pago: cómo comprarlos
Comprar dólares desde Mercado Pago se convirtió en una alternativa práctica para quienes buscan dolarizar parte de sus ahorros sin tener que recurrir a una casa de cambio.
La operación puede realizarse directamente desde la aplicación y requiere seguir unos pocos pasos para convertir pesos a dólares y consultar luego el saldo disponible en la cuenta.
Paso a paso
- Abrir la aplicación de Mercado Pago e ingresar a tu cuenta.
- Buscar la opción “Dólares” o “Comprar dólares” dentro de la app.
- Ingresar el monto en pesos a convertir.
- Revisar la cotización y el monto final en dólares antes de avanzar.
- Confirmar la operación desde la aplicación.
- Una vez concretada la compra, los dólares quedarán acreditados en tu cuenta y podrás consultar el saldo desde la sección correspondiente.
- Antes de finalizar, verificar nuevamente el tipo de cambio, el importe y las condiciones de la operación.