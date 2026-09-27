Lluvias en Colombia: qué regiones tendrán precipitaciones este domingo 27 de septiembre, según el Ideam

Ideam pronostica un aumento en las lluvias este 25 de septiembre en varias regiones del país, con núcleos fuertes en Pacífica y Andina

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) pronosticó para este domingo 27 de septiembre precipitaciones en diferentes regiones de Colombia.

Según el organismo, se espera una disminución de las mismas. Sin embargo, las lluvias se esperan después del mediodía y durante algunas horas de la noche, con intensidades moderadas a fuertes.

¿En qué zonas lloverá este domingo 27 de septiembre?

Las lluvias más destacadas de este domingo se esperan principalmente en áreas de sur de La Guajira, Cesar, oriente de Magdalena, sur de Bolívar, suroccidente de Córdoba y Antioquia.

También se esperan en el Norte de Santander, norte y occidente de Boyacá, Cundinamarca, norte y sur de Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam anticipa posibles lluvias ocasionales.

En términos generales, el Ideam prevé una disminución de las lluvias para el domingo, aunque las precipitaciones continuarán en diferentes zonas del territorio, y podrán alcanzar intensidades moderadas a fuertes.

¿Qué termperaturas se esperan?

Por otro lado, las temperaturas tendrán importantes variaciones entre las principales ciudades.

En Bogotá, se espera una jornada más fresca, con una temperatura máxima cercana a los 20 grados. En Cali, el termómetro podría alcanzar los 27 grados, mientras que en Bucaramanga también tendría una máxima de 27 grados.

En ciudades como Cartagena de Indias, la temperatura podría llegar a los 30 grados, mientras que en Puerto Carreño y Puerto Inírida se prevén máximas de 32 grados.