La AEMET alerta por tormentas este domingo en España: se esperan fuertes lluvias y granizo en zonas del norte y el interior peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo abundante nubosidad en la mitad oeste, con posibles precipitaciones y chubascos en puntos del norte durante la tarde. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte, aunque podrán superarse los 35 grados en el valle del Guadalquivir.

Una masa de aire frío en altura dejará una jornada con abundante nubosidad en la mitad oeste. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos en Galicia y Asturias, donde se podrán producir precipitaciones en la segunda mitad del día, que serán localmente fuertes en el noroeste gallego, y sin descartar alguna tormenta aislada.

A últimas horas, se pueden producir chubascos y tormentas que podrían afectar al norte de Castilla y León, La Rioja y el Cantábrico oriental, que pueden ser puntualmente fuertes y acompañadas de granizo.

Se formarán algunas nubes bajas con brumas asociadas en los litorales y prelitorales mediterráneos, el Estrecho y Baleares, mientras que en el resto de la Península se prevén intervalos de nubes medias. En Canarias, se prevén intervalos de nubes medias y algo de calima en altura, sin descartan chubascos, con alguna tormenta, que pueden afectar a las islas más occidentales.

Este domingo, nubes con posibles lluvias en zonas del norte y bajada de las máximas. (Fuente: Shutterstock).

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Las temperaturas máximas ascenderán en el Cantábrico oriental y descenderán en el resto, que será de forma más acusada en Galicia, donde pueden ser notables. Podrán superarse los 35 grados en el valle del Guadalquivir. Las mínimas bajarán en el sureste y subirán en el resto. En Canarias se espera un descenso, mientras que en Baleares no se esperan cambios significativos.

En cuanto al viento, el levante será moderado en Alborán y con intervalos de fuerte y con alguna racha puntual muy fuerte en el Estrecho y zonas expuestas de la provincia de Cádiz.

En Canarias, moderado y del este o nordeste, y, en Baleares, moderado y del este. En el resto de la Península, predominarán las brisas en los litorales mediterráneos, el viento moderado y de componente sur en el interior y variable en el Cantábrico y Galicia.

Este domingo, nubes con posibles lluvias en zonas del norte y bajada de las máximas. (Fuente: Shutterstock).

¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta?

Lluvias fuertes

País Vasco: chubascos y tormentas por la tarde, localmente fuertes y con granizo en Vizcaya y Álava.

Castilla y León: lluvias y chubascos en el tercio norte, más intensos en el noreste, donde pueden ser fuertes y acompañados de tormentas.

La Rioja: lluvias y chubascos desde la tarde, fuertes y con tormentas en la zona más occidental.

Lluvias débiles o chubascos

Galicia: lluvias débiles y chubascos en A Coruña, norte de Lugo y Rías Bajas.

Asturias: posibilidad de lluvia o chubasco disperso por la tarde en el oeste.

Cantabria: baja probabilidad de lluvias débiles o chubascos aislados al final del día.

Navarra: posibilidad de algún chubasco disperso al final del día.

Cataluña: precipitaciones débiles y dispersas en el litoral y prelitoral.

Comunidad Valenciana: precipitaciones débiles y dispersas en el litoral, más probables en el litoral central.

Islas Baleares: posibilidad de precipitaciones débiles y ocasionales desde la tarde, principalmente en Menorca y Mallorca.

Andalucía: precipitaciones débiles y ocasionales en la mitad occidental.

Canarias: lluvias en las islas montañosas, con baja probabilidad de tormentas a últimas horas.

Clima en las demás comunidades