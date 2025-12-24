Las fiestas de Navidad y Año Nuevo están a punto de llegar con sus respectivos festejos, pero con estas celebraciones también podrían venir algunos problemas que afectan la salud o a ciertos órganos. Como sucede con el llamado ‘Síndrome del corazón de vacaciones’, bautizado así por distintos referentes de salud.

En este caso, es ideal reconocer los síntomas para que puedas identificar y evitar esta problemática típica de fin de año a la que no se le suele prestar mucha atención. Para eso, médicos del Hospital Metodista de Houston , en Estados Unidos, lanzaron recomendaciones que evitan esta patología cardíaca.

¿Qué es el síndrome del corazón de vacaciones?

Según el Insituto Nacional de Salud (NIH) de Estados Unidos, el síndrome del corazón de vacaciones es un término que se utiliza para describir la manifestación de arritmias cardiacas después de un periodo de consumo excesivo de alcohol.

Sin embargo, esta patología también puede afectar a aquellas personas que consumen pocas bebidas alcohólicas o que, por el contrario, nunca lo consumen, pero que ocasionalmente, podrían hacerlo. Esto se debe a que esta sustancia actúa como tóxico, liberando hormonas y alterando electrolitos, lo que desestabiliza el ritmo cardiaco.

Esta problema se suele dar durante fines de semana o días festivos.

Siempre se recomienda consultar a un médico ante cualquier problema de salud.

¿Cuáles son lo síntomas de esta patología de Navidad?

Los signos de esta problemática podrían incluir las siguientes afecciones:

palpitaciones,

dificultad para respirar,

fatiga o debilidad,

dolor torácico,

mareos.

No obstante, es importante remarcar que estos síntomas suelen desaparecer sin necesidad de tratamiento médico cuando el cuerpo metaboliza por completo todo el alcohol consumido, según explicó la Fundación Española del Corazón.

Por otro lado, el consumo de alcohol no es el único factor que puede desencadenar el síndrome del corazón de vacaciones. También hay otros factores que influyen como la deshidratación, el estrés, la falta de sueño, las comidas muy saladas y los viajes.

Esta patología del corazón suele darse en las fiestas.

¿Cómo evitar el síndrome del corazón de vacaciones?

El cardiólogo del Hospital Metodista de Houston, Dr. Bindu Chebrolu, indicó que “las fiestas crean un clima ideal para los problemas en el ritmo cardíaco, incluso para personas sin problemas de corazón previos que repentinamente enfrentan latidos cardíacos irregulares”.

El síndrome del corazón de vacaciones no suele aparecer en el momento, sino cuando ya las celebraciones han pasado. Según los especialistas del Hospital Metodista de Houston, se debe a que los cambios en la rutina alteran la actividad del corazón .

El Dr. Chebrolu remarcó que, en algunas ocasiones, hubo casos particulares donde la patología evolucionó hasta convertirse en arritmias e incluso paros cardíacos.

En todos los casos se recomienda buscar ayuda médica , pero más aun si se tiene alguno de estos signos o condiciones previas: