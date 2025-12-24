Durante las celebraciones de Navidad, el consumo de alcohol suele incrementarse en reuniones familiares y encuentros sociales. En este contexto, es importante no especular ni confiar en cálculos sobre el consumo si se va a manejar.

Además, los controles de alcoholemia se intensifican en rutas y zonas urbanas, con el objetivo de reducir los siniestros viales. En ese marco, las estimaciones sobre el consumo de alcohol no son confiables ni garantizan evitar sanciones, por lo que la decisión más prudente es no beber alcohol antes de conducir.

Más allá de ello, es importante conocer cuál es el límite permitido de alcohol en sangre y cómo influyen las distintas bebidas, ya que en gran parte del país superar los 0,5 gramos por litro implica multas elevadas y otras penalidades.

En la mayoría de las provincias el margen de tolerancia es bajo y alcanzar el límite permitido puede alcanzarse con cantidades menores a las que muchos imaginan. Factores como el peso corporal, el sexo, el tipo de bebida y la velocidad de consumo influyen directamente en el resultado del test de alcoholemia.

¿Cuál es el límite de alcohol permitido para manejar en Navidad?

El límite de tolerancia vigente en muchas jurisdicciones del país es de 0,5 gramos de alcohol en sangre. A partir de ese valor, el test de alcoholemia se considera positivo y habilita la aplicación de sanciones económicas y administrativas.

En algunas provincias rige el esquema de alcohol cero, por lo que cualquier consumo puede derivar en una infracción. Por este motivo, es fundamental verificar la normativa local antes de conducir.

¿Cuántos vasos de cerveza se pueden tomar sin dar positivo?

Si bien es fundamental no dejarse guiar por ningún tipo de preconcepto y es ideal no manejar si se consumió siquiera una gota del alcohol, alcanzar los 0,5 gramos de alcohol en sangre es más fácil de lo que suele creerse. En términos generales:

Un hombre de 80 kilos puede llegar al límite con solo dos vasos de cerveza.

Un hombre de 90 kilos también puede alcanzar esa marca con dos cervezas, dependiendo de las condiciones de consumo.

Aunque el peso corporal influye, el margen entre dar negativo y positivo es reducido, por lo que pequeñas variaciones pueden generar una infracción.

¿Cuántas copas de vino o tragos equivalen al límite permitido?

Las bebidas con mayor graduación alcohólica impactan más rápido en el organismo. En el caso de una mujer de hasta 70 kilos, un vaso de cerveza, dos copas de vino, o un trago pueden ser suficientes para dar positivo.

En hombres de mayor peso, el límite puede ser algo más amplio, aunque dos copas de vino o un trago ya se acercan al máximo permitido. Estos valores son aproximados y pueden variar según el metabolismo, la ingesta de alimentos y el tiempo transcurrido.

¿De cuánto son las multas por dar positivo en alcohol?

En la Ciudad de Buenos Aires, las sanciones por alcoholemia positiva se calculan en unidades fijas (UF), cuyo valor actual es de $ 798,51 cada una. El monto final de la multa depende del nivel de alcohol en sangre que registre el test.

Si el alcoholímetro marca entre 0,50 y 1 gramo de alcohol en sangre, se aplican sanciones que van de 150 a 1.000 unidades fijas, lo que equivale a multas que pueden oscilar entre $ 120.000 y $ 800.000, además de otras penalidades como la inhabilitación para conducir.

Las autoridades porteñas advierten que las sanciones son severas y buscan desalentar la conducción bajo los efectos del alcohol, especialmente durante fechas festivas como Navidad, cuando se refuerzan los controles en calles y avenidas.

Recomendaciones para evitar riesgos en Navidad

Más allá de los cálculos y estimaciones, especialistas en seguridad vial coinciden en una recomendación central: si vas a manejar, no consumas alcohol. El efecto de las bebidas alcohólicas varía entre personas y no existe una cantidad completamente segura.

Designar a un conductor responsable, utilizar transporte público o recurrir a aplicaciones de movilidad son alternativas que permiten disfrutar de las celebraciones sin exponerse a sanciones ni poner en riesgo la seguridad propia y la de terceros.