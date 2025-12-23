Por nueva Ley de Sucesiones, los viudos no recibirán los bienes aunque lo diga el testamento

Cuando una persona fallece, lo habitual es que haya dejado un testamento válido que especifique la distribución de sus bienes. No obstante, en ciertas circunstancias, el testamento puede ser declarado nulo si el heredero es declarado indigno conforme a los requisitos legales establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

En tales casos, se inicia el proceso de sucesión intestada, que se aplica cuando no existe un testamento o este no cubre todos los bienes. El propósito es evitar conflictos legales mediante un sistema que asigna la herencia a los parientes más cercanos.

Por nueva Ley de Sucesiones, los herederos no recibirán los bienes aunque lo establezca el testamento (foto: archivo).

En Argentina, hay dos tipos de sucesión:

Sucesión intestada: se aplica cuando no existe testamento, este resulta inválido o no abarca todos los bienes. En tal situación, la legislación establece quiénes son los herederos y la forma en que se distribuye la herencia.

se aplica cuando no existe testamento, este resulta inválido o no abarca todos los bienes. En tal situación, la legislación establece quiénes son los herederos y la forma en que se distribuye la herencia. Sucesión testamentaria: ocurre cuando el fallecido dejó un testamento válido que expresa su voluntad sobre la distribución de sus bienes. Esta libertad se encuentra limitada por la legítima hereditaria, que asegura una porción mínima a los herederos forzosos (hijos, padres y cónyuge).

¿Cuáles son las razones para declarar nulo un testamento?

De acuerdo a los artículos 2462 y 2531 del Código Civil y Comercial, el testamento puede ser declarado nulo por las siguientes razones:

Por violar una prohibición legal.

Por tener defectos de forma.

Por haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar. La falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto.

Por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz.

Por ser el testador una persona que sufre limitaciones para comunicarse en forma oral y, además, no saber leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública, con la participación de un intérprete en el acto.

Por haber sido otorgado con error, dolo o violencia.

¿Quiénes son los principales herederos según el Código Civil y Comercial?

El artículo 2340 del Código Civil y Comercial establece un orden de llamamiento hereditario, que prioriza a ciertos parientes:

Descendientes (hijos, nietos): tienen prioridad y excluyen a los demás.

Ascendientes (padres, abuelos): heredan solo si no hay descendientes.

Cónyuge: hereda junto con descendientes o ascendientes, según el caso.

Colaterales (hermanos, sobrinos): heredan si no hay descendientes, ascendientes ni cónyuge.

El Estado: si no hay herederos, el patrimonio pasa al Estado.

¿Qué sucede si no existen herederos?

En el supuesto de no existir herederos ni legatarios, se establece la herencia vacante. En tal circunstancia, el juez dispone la entrega de los bienes al Estado.

Si en un momento posterior alguien reclama derechos hereditarios, es necesario que inicie una solicitud de herencia y acepte los bienes en el estado en que se encuentren.

Consecuencias de ser declarado heredero indigno en sucesiones

Cuando una persona fallece sin un testamento válido, la ley establece un procedimiento claro para la distribución de sus bienes, lo que puede incluir la intervención de un juez.

Este proceso no solo busca evitar conflictos, sino que también garantiza que los derechos de los herederos sean respetados, incluso si no están mencionados en un testamento.

Además, es importante destacar que los herederos forzosos tienen derechos específicos que no pueden ser ignorados, lo que significa que, incluso en situaciones de sucesión intestada, ciertos parientes siempre recibirán una parte de la herencia.

Esto asegura que la voluntad del fallecido y los derechos de los herederos se mantengan en equilibrio, promoviendo una distribución justa de los bienes.