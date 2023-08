El secreto detrás de la casa en Estados Unidos que se vende a u$s 1 y nadie la compra

Los anuncios publicados en Internet sobre venta de casas a costos sumamente bajos se han vuelto muy populares en los últimos años, ante la imposibilidad que se evidencia en varios países de adquirir una vivienda propia.

La última publicación que adquirió trascendencia a nivel mundial y que ha despertado el interés de mucha gente alrededor del globo tiene en la portada a una casa de Estados Unidos que se ofrece para la venta al irrisorio precio de u$s 1.

Cómo una cerveza latina logró convertirse en la más vendida en EE.UU.

Si se realiza la conversión a pesos argentinos, tomando como valor de referencia la cotización del "blue" del 29 de agosto de 2023, el costo asciende a unos $ 745.

Interior de la casa "más barata del mundo". Foto: Chris Hubel/Good Company

Dónde se encuentra la casa

La residencia fue puesta a la venta el martes 15 de agosto. Con una superficie de casi 70 metros cuadrados, la vivienda ha llamado la atención no sólo de los habitantes de Pontiac, Michigan (donde se encuentra ubicada), sino también de los alrededores y distintas partes del mundo.

Su publicación condujo a miles de interesados a contactarse con Chris Hubel, el agente inmobiliario encargado de vender la casa que cuenta con dos habitaciones y un baño.

Según informó en diálogo con un medio estadounidense, la vivienda fue construida originalmente en 1956 y ha sido propiedad de la misma mujer desde 2004, cuando la compró por un monto de u$s 32.400.

La cocina de la casa que se ofrece a un dólar en Pontiac, Michigan. Foto: Chris Hubel/Good Company

El especialista aseguró que la propietaria intentó negociarla por un total de 10.000 dólares en 2011, aunque no tuvo éxito. De acuerdo a los datos que brindó Hubel, es la primera vez desde entonces que la casa vuelve a estar en el mercado.

"Fue cuando el mercado todavía estaba tratando de recuperarse de la crisis. Y luego lo alquiló", añadió en diálogo con Insider.

¿Por qué decidió venderla a u$s 1?

El agente inmobiliario que lidera la venta de la casa explicó que desde hace un tiempo buscaba negociar una propiedad a ese precio.

Sin embargo, ante las remodelaciones que requerirá, y por las que espera gastar un total de u$s 25.000, aguarda por que la transacción pueda realizarse en torno a los u$s 40.000 y u$s 50.000.

El patio trasero de la casa. Foto: Chris Hubel/Good Company

"He tenido mucha gente que simplemente piensa que en realidad lo van a comprar por un dólar. Y luego, cualquier inversionista obviamente se da cuenta de que la idea es que aceptamos ofertas y optamos por la oferta más alta ", explicó Hubel en torno a lo que resultó ser una buena campaña de marketing.