En el contexto actual, donde el debate global gira en torno a las centrales nucleares tradicionales, la problemática del cambio climático y la dependencia de los combustibles fósiles, se desarrolla un experimento sin precedentes que avanza ajeno a la atención mediática. Esta iniciativa es ITER, un ambicioso proyecto internacional cuyo objetivo radica en demostrar la viabilidad de la fusión nuclear como una fuente de energía limpia y prácticamente inagotable para el futuro. Después de más de veinte años de diseño, pruebas y colaboración entre potencias globales, ITER ha logrado superar una de las fases más críticas de su senda histórica. Ubicado en Cadarache, al sur de Francia, ITER no es una central eléctrica convencional. Es un gigantesco laboratorio diseñado para recrear en la Tierra el mismo proceso energético que ocurre dentro del Sol. El corazón del sistema es un reactor experimental capaz de manejar condiciones extremas nunca antes alcanzadas por la ingeniería humana. El avance reciente marca un punto de inflexión: comenzó el ensamblaje final de la cámara de vacío, el espacio donde se generará y controlará el plasma, una forma de materia que alcanzará 150 millones de grados Celsius, una temperatura muy superior a la del núcleo solar. La cámara central del reactor, conocida como vacuum vessel, está compuesta por nueve enormes secciones de acero fabricadas con tolerancias milimétricas. Cada módulo pesa decenas de toneladas y, en conjunto, superan las 400, lo que convierte a ITER en una de las estructuras científicas más pesadas y precisas jamás construidas. El montaje requiere robots de alta precisión, sistemas láser y controles constantes, ya que una desviación mínima podría afectar la estabilidad del plasma. La instalación está a cargo de un consorcio industrial internacional, reflejo del carácter global del proyecto. El proceso denominado fusión nuclear presenta diferencias significativas respecto a la fisión que se emplea en las centrales nucleares actuales. Dentro de sus ventajas más destacadas se encuentran: Controlar una masa de plasma a temperaturas extremas exige una coordinación perfecta entre múltiples sistemas avanzados. ITER combinará: La clave será mantener el plasma estable durante períodos prolongados, algo que hasta ahora solo se logró de forma limitada en reactores experimentales más pequeños. Si ITER demuestra que la fusión nuclear es viable a gran escala, el impacto sería histórico. Podría dar origen a reactores comerciales capaces de abastecer ciudades enteras sin contaminar y sin depender de recursos finitos. El modelo energético global cambiaría de forma irreversible. Aunque ITER no producirá electricidad para la red, su éxito abriría el camino a una nueva generación de reactores que podrían operar durante décadas o siglos.