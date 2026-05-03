Obtener una Green Card en Estados Unidos acredita la residencia permanente y permite trabajar, estudiar, acceder a beneficios y eventualmente aplicar a la ciudadanía. Conservarla, sin embargo, exige algo más que cumplir con los plazos; implica mantener lazos tangibles y demostrables con el país. Perder estos vínculos que prueban el compromiso real con la vida en el territorio estadounidense puede interpretarse como abandono voluntario del estatus, lo que conlleva, a su vez, a una deportación inmediata. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) establece que el error más común entre los titulares de una Green Card o residencia permanente en dicho país es viajar al extranjero por períodos prolongados sin poder probar su intención genuina de regresar a residir en el país. A pesar de que muchos residentes consideran que su estatus es definitivo e incondicional, la legislación migratoria estadounidense estipula que la residencia puede perderse por “abandono” si se interpreta que la persona ya no tiene lazos significativos ni compromiso de vida en el país. “Un residente permanente legal puede perder su estatus si permanece fuera de los Estados Unidos por un lapso extendido y no puede demostrar que su ausencia fue temporal”, advierte el comunicado oficial de la agencia. El DHS y USCIS informan que no existe una cantidad de días que por sí sola provoque la revocación de la Green Card. Sin embargo, las ausencias superiores a 6 meses o un año pueden generar sospechas de abandono por parte de las autoridades. Es fundamental que los titulares de una Green Card estén al tanto de estas regulaciones y mantengan una presencia constante en el país para evitar complicaciones legales que pudieran afectar su estatus migratorio. Existe un documento que protege al viajero legalmente, demostrando que la salida del país tiene un motivo temporal, por trabajo, salud, estudios o asuntos familiares y que mantiene vínculos activos con Estados Unidos. Se trata del permiso de reingreso, que funciona como una garantía ante las El solicitante debe estar físicamente en Estados Unidos cuando envía el formulario y se le tomen los datos biométricos. Una vez aprobado, el permiso tiene una vigencia máxima de dos años y no es renovable fuera del país. Debe presentarse antes de salir del país, completando el Form I-131 ante el USCIS.