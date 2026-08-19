Un equipo de expertos en robótica aeroacuática del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) logró un avance significativo al desarrollar un vehículo aéreo-acuático de aleteo (FAAV).

Diseñado bajo la dirección del investigador Raphael Zufferey, el prototipo de tan solo 250 gramos es capaz de alternar entre volar en la atmósfera y sumergirse bajo la superficie marina .

Con un costo de fabricación de componentes estimado en 300 dólares, la comunidad científica evalúa el potencial de esta tecnología de bajo costo para abaratar los estudios de oceanografía y acceder a entornos de alto riesgo sin exponer vidas humanas.

Claves técnicas y capacidades del robot híbrido

El prototipo combina un diseño liviano con soluciones mecánicas adaptadas para operar en dos medios con densidades drásticamente opuestas.

Entre sus características técnicas más relevantes destacan:

Mecanismo de aleteo adaptable: Utiliza alas de nailon flexibles no plegables y una cola con nanopartículas repelentes al agua, programado para sostener una frecuencia de aleteo constante tanto en el aire como bajo el agua.

Rendimiento y velocidad: Alcanza velocidades de poco más de 6 metros por segundo en vuelo y casi 1 metro por segundo en inmersión.

Autonomía estimada: Con una sola carga de batería, se calcula que el dispositivo podría volar hasta 6 kilómetros o nadar un trayecto de 2 kilómetros.

Capacidad de transición: El sistema está calibrado para ingresar al agua con un ángulo óptimo de inmersión de 70 grados.

El robot de US$300 que desafía los límites: puede volar, entrar al mar y nadar bajo el agua sin cambiar de motor YouTube MIT Mechanical Engineering

Aplicaciones futuras y desafíos de implementación

La meta del laboratorio es evolucionar el prototipo hacia un sistema completamente autónomo capaz de ejecutar misiones programadas. Por su bajo costo y ligereza, Zufferey proyecta su uso en la recolección de muestras en zonas peligrosas, como lagos volcánicos, áreas con algas tóxicas o cercanías de icebergs, y en el monitoreo de fauna marina mediante cámaras.

No obstante, expertos externos señalan que el vehículo aún debe demostrar su viabilidad operativa frente a los motores tradicionales, resolver su capacidad de carga útil y certificar su resistencia en condiciones reales de mar abierto.