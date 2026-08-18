El supermercado más grande del país abrió su nuevo centro automatizado: robots preparan 42,000 pedidos al día

Walmart de México y Centroamérica transformó la logística del comercio electrónico tras la inauguración de la automatización en su centro de distribución Mega Park en Tepotzotlán, Estado de México. Esta cadena de supermercados integró tecnología robótica avanzada para acelerar los tiempos de entrega en sus compras en línea.

Con este despliegue, la empresa busca optimizar su cadena de suministro frente a la alta demanda omnicanal, marcando un avance clave en el retail mexicano. Se trata de una millonaria inversión, con tecnología de punta empleada y un complejo logístico que transformará las entregas a domicilio en todo el país.

El supermercado más grande del país abrió su nuevo centro automatizado: robots preparan 42,000 pedidos al día Prensa Walmart

¿Dónde está ubicado este nuevo centro automatizado de Walmart y cuánto se invirtió?

El centro de distribución automatizado Mega Park se ubica en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, una zona clave para la logística del valle de México. De acuerdo con información divulgada por la Sala de Prensa de Walmart de México y Centroamérica, la compañía destinó 400 millones de pesos exclusivamente para modernizar e integrar la robótica en este complejo enfocado en e-commerce.

Esta obra forma parte de un paquete de inversión superior a los 4,000 millones de pesos comprometidos para el Estado de México entre 2026 y 2027 , el cual se integra en el plan nacional de 43,000 millones de pesos anunciado por su director general, Cristian Barrientos.

¿Cómo funcionan los robots que preparan los pedidos de e-commerce?

La infraestructura utiliza tecnología robotizada conocida como Goods To Person (GTP 2.0). Según reportes técnicos de The Logistics World, el sistema cuenta con 50 robots TTP (que desplazan mercancía) y 11 robots GTP encargados de llevar las cajas o tarimas directamente hasta las estaciones del personal humano.

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Este esquema elimina la necesidad de que los empleados caminen por interminables pasillos para localizar cada producto, logrando reducir hasta 70 metros de recorrido por cada orden y garantizando una precisión operativa del 99%.

¿Qué beneficios aporta la automatización para las compras en línea?

La integración de inteligencia artificial y robótica en la cadena de suministro genera beneficios directos para el consumidor y la operación: