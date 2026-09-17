Argentina podría comenzar la semana con un tiempo favorable, marcado por mañanas frescas y tardes soleadas, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 21°.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas podrían cambiar durante la tercera semana de septiembre debido al posible ingreso de una tormenta con granizo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo 20 podrían regresar las lluvias a Buenos Aires, acompañadas de ráfagas de viento.

¿Regresan las lluvias a Buenos Aires el domingo 20?

El pronóstico del SMN anticipa un domingo 20 marcado por las lluvias en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Durante la madrugada y el mediodía las precipitaciones se concentrarán en la zona de Bahía Blanca, Monte Hermoso, Sierra de la Ventana, Coronel Pringles y Pigüé.

La jornada estará acompañada con vientos sentido este de hasta 40 kilómetros por hora.

Cómo estará el clima en Buenos Aires el jueves 17

La primavera ya se siente en la Ciudad de Buenos Aires con jornadas con subas de temperaturas.

Para el jueves 17 la mínima estará en 10° durante la mañana y escalará hasta los 21° por la tarde con cielo despejado.

La noche podría estar un poco nublada con una sensación térmica aproximada de 17°.

Pronóstico del clima para el viernes 18, sábado 19 y domingo 20

El informe del SMN anticipa las siguientes condiciones para el viernes, sábado y domingo: