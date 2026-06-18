En un contexto donde la competencia es cada vez más intensa y las empresas enfrentan desafíos constantes para sostener su crecimiento, la innovación estratégica se convirtió en una de las principales herramientas para generar ventajas competitivas.

Sin embargo, para muchas organizaciones, la clave ya no pasa por disputar clientes en mercados abarrotados, sino por identificar nuevas oportunidades de negocio donde la competencia aún no existe y desarrollar modelos de crecimiento sostenibles.

Esa es la premisa que impulsa la Estrategia del Océano Azul, desarrollada por Renée Mauborgne y W. Chan Kim, quienes plantean que las compañías pueden alcanzar un crecimiento sostenible si dejan de enfocarse exclusivamente en superar a sus rivales y comienzan a crear nuevos espacios de mercado. Según este enfoque, las empresas más exitosas son aquellas capaces de generar innovación de valor y combinar diferenciación con eficiencia de costos.

La propuesta ganó relevancia en los últimos años a medida que la transformación digital, los cambios en los hábitos de consumo y la aceleración tecnológica obligaron a las organizaciones a repensar sus modelos de negocio. En lugar de competir dentro de las reglas establecidas por una industria, la estrategia invita a redefinir las reglas del mercado, descubrir oportunidades aún no explotadas y construir ventajas competitivas de largo plazo.

Estrategia del Océano Azul: el caso que revolucionó una industria

Uno de los ejemplos más citados es el de Cirque du Soleil, que logró crear una nueva categoría de entretenimiento al combinar elementos del circo tradicional con el teatro y los espectáculos artísticos. La compañía dejó de competir directamente con los circos convencionales y construyó una propuesta de valor única, desarrolló una nueva categoría de mercado y atrajo a un público completamente diferente.

Para Renée Mauborgne, crecer implica crear nuevos mercados, no competir en los existentes (foto: WOBI, World Business Forum).

En su trabajo más reciente, Mauborgne profundiza esta visión a través del concepto de “creación no disruptiva”. La idea desafía la creencia de que toda innovación implica necesariamente desplazar competidores o eliminar industrias existentes. Por el contrario, sostiene que es posible generar nuevas fuentes de crecimiento, crear mercados inexistentes hasta el momento y desarrollar demanda adicional sin afectar negativamente a los actores ya establecidos.

Este enfoque adquiere especial importancia en un escenario global donde las empresas buscan crecer de manera sostenible. La investigación desarrollada por la especialista muestra que la creación de nuevos espacios de mercado puede contribuir tanto a la rentabilidad de las organizaciones como a la generación de empleo, la preservación de industrias existentes y el desarrollo económico de largo plazo.

Pensamiento estratégico: la clave para el futuro de las empresas

Frente a un entorno marcado por la incertidumbre y el cambio permanente, el pensamiento estratégico aparece como una capacidad indispensable para los líderes empresariales.

Detectar oportunidades antes que la competencia, identificar necesidades aún no satisfechas y construir propuestas de valor innovadoras serán factores determinantes para el éxito de las organizaciones. En este escenario, la capacidad de adaptación, la visión estratégica de largo plazo y la creación constante de valor serán factores clave para el crecimiento.

Estas tendencias serán parte de los ejes que Renée Mauborgne abordará durante su participación en el World Business Forum organizado por WOBI, donde compartirá herramientas y experiencias sobre cómo las empresas pueden impulsar el crecimiento, fomentar la innovación y construir ventajas competitivas sostenibles, desarrollar estrategias de expansión innovadoras y enfrentar con éxito los desafíos del mercado actual.