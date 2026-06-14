La resiliencia y la capacidad de gestionar la presión son esenciales para competir al más alto nivel en cualquier disciplina. En un mundo donde la exigencia y la competencia son cada vez más intensas, los atletas y profesionales deben desarrollar un enfoque mental sólido que les permita sobresalir en momentos decisivos.

Carl Lewis, reconocido atleta olímpico, ejemplifica cómo la preparación constante y el liderazgo personal son fundamentales para alcanzar el éxito.

Su experiencia en el deporte resalta la importancia de establecer hábitos que fortalezcan la disciplina mental y la capacidad de enfrentar desafíos, lo que resulta relevante en la actualidad.

Resiliencia y presión: las claves para rendir en contextos exigentes (foto: WOBI, World Business Forum).

La Resiliencia como Clave del Éxito en el Deporte y los Negocios

La resiliencia es un concepto fundamental tanto en el deporte como en el mundo empresarial. Carl Lewis, uno de los atletas más destacados de la historia, ejemplifica cómo la capacidad de gestionar la presión y mantener el enfoque en momentos decisivos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Su trayectoria demuestra que la mentalidad de “puedo hacerlo” es esencial para superar adversidades.

Lewis aprendió desde joven a rastrear sus marcas personales en lugar de enfocarse en las clasificaciones. Este enfoque le permitió desarrollar una mentalidad ganadora, donde cada mejora se convierte en un objetivo alcanzable. En el ámbito empresarial, esta estrategia puede aplicarse al establecer metas de rendimiento que fomenten el crecimiento continuo y la superación personal.

Foto: WOBI.

El liderazgo personal, como lo demuestra Lewis, comienza con hábitos y preparación constante. Su decisión de seguir a Tom Tellez en la Universidad de Houston, a pesar de la incomodidad que esto le generaba, fue un punto de inflexión en su carrera. En el mundo corporativo, los líderes deben estar dispuestos a salir de su zona de confort para impulsar la innovación y el desarrollo de sus equipos.

La disciplina mental es otro aspecto crucial que Lewis cultivó para mantenerse invicto en el salto de longitud durante una década. Esta disciplina se traduce en la capacidad de los líderes para tomar decisiones estratégicas bajo presión. En un entorno empresarial competitivo, la habilidad de mantener la calma y la claridad en momentos críticos puede ser determinante para el éxito organizacional.

Las derrotas que enfrentó Lewis, como las sufridas ante Mike Powell y Joe DeLoach, le enseñaron que el verdadero aprendizaje proviene de las experiencias difíciles . En el ámbito empresarial, las fallas pueden ser oportunidades para reflexionar y mejorar. Adoptar una mentalidad de crecimiento permite a las organizaciones adaptarse y evolucionar en un mercado en constante cambio.

En conclusión, la resiliencia y la preparación son esenciales para competir al más alto nivel, ya sea en el deporte o en los negocios. La historia de Carl Lewis nos recuerda que el éxito no solo se mide en victorias, sino en la capacidad de levantarse y seguir adelante, aprendiendo de cada experiencia. Esta mentalidad puede transformar no solo a los individuos, sino también a las organizaciones que buscan alcanzar su máximo potencial.

Lecciones de un Campeón: Estrategias para el Éxito Sostenido

La creciente intersección entre el deporte y el mundo empresarial resalta la importancia de la resiliencia y la innovación en un entorno cambiante. A medida que las organizaciones enfrentan nuevos desafíos, la capacidad de adaptarse se convierte en un factor clave para el éxito futuro.

En este contexto, Carl Lewis compartirá su perspectiva sobre estos temas en el World Business Forum organizado por WOBI, ofreciendo valiosas reflexiones sobre cómo el liderazgo y la mentalidad competitiva pueden transformar el panorama empresarial.