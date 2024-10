La polémica orden del Papa Francisco a todos los sacerdotes: "No pregunten demasiado"

El papa Francisco sacudió a toda la Iglesia católica con una nueva posición frente al perdón cristiano y al sacramento de la confesión (reconciliación) con un último dogma para todos los sacerdotes, a la vez que reafirmó cuáles son los tres principales dones que deben ponderar en su ministerio.

El líder eclesiástico recibió a los a los penitenciarios vaticanos, también conocido como " confesores de San Pedro ", responsables de administrar el perdón de los pecados a los fieles que acuden arrepentidos a la basílica de San Pedro. El excardenal Jorge Bergoglio dio tres claves para llevar adelante.

¿Qué dijo el papa Francisco sobre la confesión?

El referente de la Iglesia católica les exigió a los sacerdotes un punto fundamental. "Háganlo siempre: ¡perdonen todo! Nosotros estamos para perdonar , otro estará para reñir", apuntó y remarcó las 3 claves a tener en cuenta: perdonar todo, no hacer demasiadas preguntas , no creerse un "psiquiatra".

"Ustedes les permiten encontrar al Señor de la misericordia en el sacramento de la Reconciliación", señaló.

El papa Francisco recordó que la presencia de los confesores en la basílica de San pedro " es importante para los fieles y los peregrinos ". El obispo de Roma destacó que muchas personas asisten al Vaticano por turismo, pero otros "llegan en búsqueda de la misericordia de Dios".

El papa Francisco contó cómo debe ser una buena confesión.

¿Cuáles son las virtudes fundamentales de la confesión según el papa Francisco?

El principal mandatario de la Iglesia católica remarcó que el ministerio debe basarse en tres condiciones fundamentales y justificó que se trata de las bondades de Jesús en los encuentros que narra la Biblia.

Humildad

Bergoglio recordó que, para ser buenos confesores, lo primero que hay que hacer es convertirse en " penitentes en busca de perdón , difundiendo bajo las bóvedas imponentes de la Basílica Vaticana el perfume de una oración humilde, que implora e impetra piedad".

Escucha

Lo segundo que exige el Papa Francisco es escuchar a todos, especialmente a los jóvenes y a los pequeños y puntualizó en que "escuchar no es sólo oír lo que las personas dicen, sino acoger sus palabras como don de Dios para la propia conversión ".

"El confesor debe ser cercano, misericordioso y compasivo" explicó. "Escuchen y no pregunten tanto. No sean psiquiatras, por favor, escuchen siempre, con mansedumbre. Cuanto menos hablen mejor: escuchen, consuelen y perdonen . Están ahí para perdonar", cerró.

Misericordia

Por último, el tercer aspecto destacado fue la misericordia. El líder de la Iglesia remarcó que, como dispensadores del perdón de Dios, es importante que sean hombres misericordiosos, alegres, generosos, dispuestos a comprender y a consolar .