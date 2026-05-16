Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 15 de mayo de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día. En este viernes, 15 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con tomates suele simbolizar vitalidad, abundancia y deseos de crecimiento. Su color rojo alude a energía, pasión y oportunidades cercanas. Tomates frescos y maduros señalan buenos resultados y armonía. Podridos o aplastados advierten obstáculos, tensiones o desgaste emocional. El juego debe ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional. Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.