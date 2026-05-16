Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 15 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son: Soñar con El Perro suele simbolizar lealtad, protección y vínculos afectivos; indica apoyo fiel y seguridad emocional. Si El Perro aparece agresivo o te muerde, puede advertir conflictos, traiciones o la necesidad de poner límites y escuchar tu intuición. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.