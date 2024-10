La Iglesia católica analiza la posibilidad de que los sacerdotes puedan casarse

Uno de los representantes más importantes del papa Francisco planteó la posibilidad de que la Iglesia Católica de por finalizado el celibato obligatorio impuesto a los sacerdotes al tiempo que habilitar la posibilidad de casarse.



Se trata del arzobispo de Malta (uno de los países más cercanos a la santa sede), Charles Scicluna, quien enfatizó que esta era, probablemente, "la primera vez que lo expresaba públicamente y que quizá sonará herético para algunas personas" .

¿Qué dijo la Iglesia católica sobre la posibilidad de que los sacerdotes se puedan casar?





El secretario adjunto en la oficina doctrinal del Vaticano dio una entrevista con el diario Times of Malta donde remarcó que la Iglesia católica debería revisar el requisito de que los sacerdotes tienen que ser célibes .

El funcionario eclesiástico remarcó que "se debería pensar seriamente". Sin embargo, el papa Francisco ya había descartado cualquier posibilidad de que el dogma y la normativa se actualicen.

El funcionario de la curia, conocido por sus investigaciones sobre delitos de abusos sexuales, señaló que los sacerdotes podían casarse en el primer milenio de la historia eclesial y que el matrimonio está permitido hoy en el rito oriental de la Iglesia católica.

La Iglesia católica sacude al mundo con su postura sobre el celibato.

¿Cuál es la posición de la Iglesia sobre el matrimonio episcopal?

Scicluna, de 64 años, analizó la deserción de curas que enfrenta el catolicismo y remarcó que " han perdido a muchos grandes sacerdotes porque eligieron el matrimonio ".

"Si de mí dependiera, revisaría el requisito de que los sacerdotes tienen que ser célibes. La experiencia me ha demostrado que es algo en lo que tenemos que pensar seriamente" , profundizó.

El portavoz del papa Francisco aseguró que "hay un lugar" para el celibato en la Iglesia, pero que también habría que tener en cuenta que un sacerdote a veces se enamora. En ese contexto, explicó que se produce una dicotomía entre ese amor y el sacerdocio donde algunas personas "lo afrontan manteniendo relaciones sentimentales en secreto".

Polémica por el gesto del Papa Francisco a uno de los santos más importantes de la Iglesia Católica

La Iglesia católica sorprendió al mundo con su postura sobre la eutanasia: "La obstinación..."

Evangelio del lunes 7 de octubre

Lucas 1, 26-38: la anunciación de la Virgen

"En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María.



Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: 'Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo'. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo.



El ángel le dijo: 'No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin'.



María le dijo entonces al ángel: '¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?' El ángel le contestó: 'El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios'. María contestó: 'Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho'. Y el ángel se retiró de su presencia".