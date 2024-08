El Papa Francisco recordó el lugar del mundo donde se encuentra Jesús: "Ahora que ha bajado del cielo..."

El Papa Francisco volvió a enviar un mensaje doctrinal para todos los fieles de la Iglesia católica donde mencionó "el lugar de la Tierra" donde "se puede encontrar a Jesús".

El máximo referente del Vaticano citó un pasaje de la Biblia donde las personas se preguntaban "¿No es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre?".



En su exposición a la hora del Ángelus, el Sumo Pontífice reflexionó también sobre la importancia de la oración como una herramienta para "no encerrarse en la fortaleza impenetrable de las propias convicciones y de los esquemas rígidos" e instó a "escuchar lo que Dios tiene para decirnos" .

¿Dónde se encuentra a Jesús, según el papa Francisco?



En su exposición frente a los presentes que se aglomeraron en la Plaza San Pedro, el referente eclesiástico en Roma remarcó que muchas veces las personas " pueden no escuchar a Dios " a partir del encierro en sus ideas.

En un paralelismo respecto a la posición del pueblo judío de hace 2000 años, Francisco remarcó muchas veces nos cuesta aceptar la presencia de Jesús por considerar "que no puede venir del cielo, el hijo de un carpintero y porque su madre y sus hermanos son gente común, normales, como tantos otros" .

"Están bloqueados en su fe por el preconcepto sobre sus orígenes humildes y también bloqueados por la presunción de que no tienen nada que aprender de Él. Los preconceptos y la presunción hacen tanto mal" , sentenció.

El papa Francisco indicó el camino donde no se encuentra a Jesús.

El líder de la Iglesia Católica remarcó que los preconceptos "impiden un diálogo sincero, un acercamiento entre hermanos" . Por último, en referencia a las personas que no lograron ver al hijo de Dios en Cristo, se planteó un interrogante más fuerte: "Ven los milagros que ya ha realizado, ¿Cómo es que esto no les ayuda a reconocer en Él al Mesías?".

¿Cuál fue la respuesta de la Iglesia para las personas que no ves a Dios?





El excardenal Jorge Bergoglio indicó que algunos cristianos no logran encontrarse con Dios, "porque realizan sus prácticas religiosas no tanto para escuchar al Señor, sino más bien para encontrar una confirmación a lo que ellos ya piensan ".

Por eso, Francisco planteó los problemas que pueden surgir en la actualidad: "Puede suceder que en lugar de escuchar realmente lo que el Señor tiene que decirnos, busquemos en Él y en los demás solo una confirmación de lo que pensamos nosotros, de nuestras convenciones, de nuestros juicios, que son prejuicios" .

"La fe y la oración verdaderas abren la mente y el corazón, no los cierran", indicó Francisco.

El Obispo de Roma pidió a los fieles que estén atentos a estas situaciones al señalar que es un problema que puede suceder a cualquier fiel en su cotidianeidad.

En su homilía, el Sumo Pontífice criticó la postura de los judíos de la época.

Evangelio del martes 13 de agosto

Mt 18, 1-5. 10. 12-14

"En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: '¿Quién es el más grande en el Reino de los cielos?'.



Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: 'Yo les aseguro a ustedes que, si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el Reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ése es el más grande en el Reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como éste en mi nombre, me recibe a mí.



Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles, en el cielo, ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo.



¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las noventa y nueve en los montes, y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella, que por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo, el Padre celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños'".