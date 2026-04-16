Corea del Sur avanza en una estrategia clave para reforzar su defensa aérea y naval en un contexto de creciente tensión regional. El país asiático aprobó una inversión millonaria para adquirir misiles de última generación a Estados Unidos, en una decisión que marca un nuevo paso en su alianza militar. El acuerdo contempla la compra de entre 20 y 30 misiles SM-3, diseñados para interceptar amenazas balísticas. La operación se realizará mediante el programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS) y demandará una inversión cercana a los 506 millones de dólares. El objetivo principal de esta adquisición es fortalecer las capacidades de defensa frente a posibles amenazas en esa zona del Pacífico. En este sentido, Corea del Sur busca mejorar su escudo antimisiles en un escenario marcado por la competencia geopolítica con China y los desafíos constantes de Corea del Norte. Por su parte, la decisión fue aprobada por el Comité de Promoción de Proyectos de Defensa, que dio luz verde a una de las inversiones más importantes en materia militar de los últimos años. Los nuevos misiles serán incorporados a la flota de destructores equipados con el sistema AEGIS, considerados el eje central de la defensa naval surcoreana. Estos buques permiten detectar, rastrear e interceptar amenazas aéreas de manera simultánea. El plan también incluye la modernización de los sistemas de enlace de datos, pasando del estándar Link-11 al más avanzado Link-22, lo que mejorará la coordinación operativa y el intercambio de información en tiempo real. La compra de los SM-3 está directamente vinculada con la nueva generación de destructores KDX-III Batch II, los cuales representan una evolución tecnológica respecto de la clase original Sejong el Grande, considerada una de las más avanzadas de la región. Actualmente, Corea del Sur ya incorporó el primero de estos barcos, el ROKS Jeongjo el Grande, mientras que otras unidades se encuentran en distintas etapas de construcción y pruebas antes de su entrada en servicio. Los destructores KDX-III Batch II cuentan con un potente arsenal que ahora sumará los misiles SM-3. Entre sus sistemas se destacan 88 celdas de lanzamiento vertical, un cañón naval de 127 mm y sistemas de defensa de corto alcance. También incluyen misiles antibuque y sistemas de fabricación local, lo que refleja una combinación de tecnología nacional e internacional que tiene como objetivo consolidar las capacidades de defensa.