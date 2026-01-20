El Ejército Nacional busca trabajadores jóvenes: los salarios llegan a $1.700.000 y hay oportunidades en todo el país.

Colombia prepara nuevo modelo de pasaportes: entrará en vigencia a partir de esta fecha

El Ejército Nacional de Colombia puso en marcha el proceso de incorporación para el primer contingente que prestará servicio militar en 2026, con un llamado directo a jóvenes mayores de 18 años que busquen estabilidad económica, formación y experiencia laboral. La convocatoria estará vigente en todo el país y contempla un incentivo mensual que puede superar los $1.700.000, además de beneficios sociales y académicos.

Desde el alto mando militar se confirmó que el objetivo es fortalecer el pie de fuerza y, al mismo tiempo, ofrecer una alternativa real de empleo y proyección profesional para miles de colombianos que desean definir su situación militar durante este año.

¿Cuánto paga el Ejército Nacional por prestar el servicio militar en 2026?

Uno de los principales atractivos de esta convocatoria es el ingreso económico. Los jóvenes que se incorporen al primer contingente de 2026 recibirán una bonificación mensual superior a $1.700.000, un monto que busca mejorar las condiciones de bienestar de los soldados y brindar apoyo económico a sus familias durante el tiempo de servicio.

Este ingreso se suma a la alimentación, dotación y alojamiento, lo que convierte al servicio militar en una opción sólida para quienes buscan un primer empleo formal con respaldo institucional.

¿Qué beneficios adicionales ofrece el Ejército a los jóvenes reclutados?

Además del salario, el Ejército Nacional estructuró un paquete de beneficios pensado en el desarrollo integral de los soldados. Entre los principales se destacan la atención médica completa, acceso a servicios de salud de calidad y acompañamiento permanente durante el tiempo de incorporación.

A esto se suma la posibilidad de recibir formación académica y capacitación técnica, herramientas clave para quienes desean fortalecer su perfil laboral una vez finalice el servicio militar.

¿Qué es la matrícula cero y cómo funciona dentro del Ejército?

Uno de los anuncios más relevantes de la convocatoria es la implementación de la llamada “matrícula cero”. Este beneficio permite que los jóvenes que demuestren vocación de permanencia puedan iniciar su carrera militar como oficiales o suboficiales sin asumir costos de inscripción.

La medida apunta a profesionalizar la institución y abrir oportunidades reales de ascenso social para jóvenes de todos los rincones y estratos del país, facilitando el acceso a la educación militar superior.

¿El servicio militar cuenta como experiencia laboral en Colombia?

Sí. El Ejército confirmó que el tiempo prestado en servicio activo será reconocido oficialmente como experiencia laboral válida, tanto para futuras vinculaciones en el sector público como en el privado.

Adicionalmente, los meses de servicio serán tenidos en cuenta como semanas cotizadas para pensión, lo que representa un beneficio a largo plazo en materia de seguridad social para quienes decidan incorporarse.

¿Dónde y cómo inscribirse para prestar el servicio militar en 2026?

Los jóvenes interesados pueden acercarse desde ya al distrito militar más cercano en cualquier departamento del país. Allí recibirán orientación sobre los requisitos, fechas y exámenes de aptitud necesarios para completar el proceso de incorporación.

Según informó la institución, el inicio oficial de labores del primer contingente está previsto para el 1 de febrero de 2026, por lo que se recomienda adelantar los trámites con anticipación.

¿A quién está dirigida esta convocatoria del Ejército Nacional?

El llamado está dirigido a ciudadanos colombianos mayores de 18 años que deseen definir su situación militar y estén interesados en una opción que combine empleo, formación y servicio al país. La convocatoria tiene alcance nacional y busca integrar a una nueva generación de jóvenes con compromiso, disciplina y proyección de futuro.