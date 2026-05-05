En un escenario internacional cada vez más inestable, marcado por el reciente conflicto bélico entre Estados Unidos, Irán e Israel, crecen las alertas sobre una posible escalada hacia una guerra global. En medio de esta situación, un nuevo ranking global sorprendió al revelar cuáles son los países con mayor fuerza militar en el mundo en 2026. El informe, elaborado por Global Firepower, no solo expuso la previsible supremacía de Estados Unidos, Rusia y China, sino que también destacó el ascenso de un país sudamericano que se perfila como una potencia mundial. Brasil es, según el último Military Strength Ranking de Global Firepower (GFP), el país más poderoso de América Latina en términos militares. No solo lidera el ranking regional, sino que también se ubica en el puesto 11 a nivel mundial entre 145 países evaluados. Con un índice PwrIndx de 0,2374 (siendo 0,0000 la puntuación ideal), el país supera 0,3199. Este dato cobra especial relevancia dado el rol de Irán como protagonista central en el conflicto de Medio Oriente y su tradicional poderío militar. El ranking de Global Firepower evalúa más de 60 indicadores estratégicos para definir la fuerza militar de una nación. Entre los factores analizados se encuentran: El tamaño y la calidad de las unidades militares.El presupuesto de defensa y la situación económica.La infraestructura logística y capacidades industriales.La geografía y accesibilidad territorial.El desarrollo tecnológico y la producción de armamento. Además, GFP aplica una fórmula propia que incorpora penalizaciones y bonificaciones, ofreciendo una evaluación más precisa. Dentro de Sudamérica, Brasil marca una gran diferencia respecto del resto de los países. Argentina, que se posiciona como la segunda potencia regional, se encuentra en el puesto 33 del ranking global, lejos del lugar que ocupa el gigante brasileño. Así quedó el ranking de fuerza militar en América Latina según Global Firepower 2025: Brasil: PwrIndx 0,2374Argentina: PwrIndx 0,5983México: PwrIndx 0,6401Colombia: PwrIndx 0,7551Chile: PwrIndx 0,8704Perú: PwrIndx 0,8827Venezuela: PwrIndx 0,9106Cuba: PwrIndx 1,3345Ecuador: PwrIndx 1,4479Paraguay: PwrInd: 1,7974 A nivel mundial, Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar del planeta, seguido por Rusia y China. A continuación, los primeros puestos del Military Strength Ranking 2026: Estados Unidos: PwrIndx 0,0741Rusia: PwrIndx 0,0791China: PwrIndx 0,0919India: PwrIndx 0,1346 Corea del Sur: PwrIndx 0,164Francia: PwrIndx 0,1798 Japón: PwrIndx 0,1876Reino Unido: PwrIndx 0,1881Turquía: PwrIndx 0,1975Italia: PwrIndx 0,2211