Durante siglos, el oro fue uno de los recursos más valiosos del mundo. Su escasez, su uso en reservas financieras y su importancia histórica lo convirtieron en un símbolo de riqueza y poder. Ahora, un descubrimiento vuelve a poner al metal precioso en el centro de la escena: científicos vinculados a la NASA detectaron una enorme cantidad de oro distribuida en los océanos del planeta. La cifra sorprende incluso a los especialistas. Se estima que en el agua de mar podría haber más de 20 millones de toneladas de oro, una cantidad que supera ampliamente muchas de las reservas terrestres conocidas. A diferencia de las minas tradicionales, este oro no se encuentra concentrado en vetas subterráneas ni enterrado en yacimientos específicos. Está disuelto en los océanos de todo el mundo, distribuido en cantidades extremadamente pequeñas. Cada litro de agua marina contiene apenas trazas mínimas del metal, casi imposibles de percibir a simple vista. Ese detalle es clave: aunque el volumen total es gigantesco, la concentración es tan baja que volver rentable su extracción sigue siendo un desafío enorme. A diferencia de la minería convencional, obtener oro del mar requeriría procesos mucho más complejos. Los investigadores trabajan con tecnologías experimentales, como filtros avanzados, materiales capaces de capturar partículas metálicas y sistemas químicos diseñados para separar el oro del agua. Sin embargo, estos métodos todavía están lejos de ser viables a gran escala. El principal problema es económico: para recuperar una pequeña cantidad de oro sería necesario procesar enormes volúmenes de agua, lo que dispara los costos. Además, operar en ambientes marinos implica dificultades logísticas, infraestructura costosa y una alta demanda de energía. Otro de los grandes obstáculos tiene que ver con el impacto ecológico. La minería submarina ya generó controversias en distintas partes del mundo por sus posibles efectos sobre los ecosistemas marinos. Uno de los casos más conocidos ocurrió en Papúa Nueva Guinea, donde distintos proyectos despertaron preocupación por los daños sobre especies, hábitats y fondos oceánicos. Mientras el oro oceánico sigue siendo una posibilidad lejana, las minas terrestres continúan marcando el ritmo del mercado global. Entre los países con mayores producciones mineras aparecen Estados Unidos, Uzbekistán, Indonesia, Rusia y República Dominicana. Al mismo tiempo, varias potencias concentran grandes reservas estratégicas de oro en sus bancos centrales. Entre ellas se destacan Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Rusia y China. En América Latina, Brasil, México y Argentina también cuentan con reservas importantes, aunque en una escala menor.