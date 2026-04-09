Durante la semana, la casa suele convertirse en un espacio donde se acumulan objetos, ropa, papeles y pendientes. El ritmo diario deja poco margen para mantener todo en orden y, cuando llega el fin de semana, ordenar el hogar se vuelve una tarea casi obligatoria. En ese contexto, crece el interés por métodos simples y efectivos que permitan ordenar rápido y sin sobrecargarse. Uno de los que más se popularizó en los últimos tiempos es el método 1-3-5, una estrategia que promete organizar la casa de forma eficiente y sin pasar horas limpiando. El método 1-3-5 es una técnica de priorización de tareas que se basa en la idea de no intentar hacerlo todo al mismo tiempo. En lugar de una lista interminable, propone enfocarse en un número limitado de actividades. La regla es la siguiente: En el ámbito del hogar, este enfoque ayuda a ordenar sin sentirse abrumado, ya que obliga a elegir qué es realmente importante y qué puede esperar. Aplicar el método 1-3-5 en la limpieza del hogar es más fácil de lo que parece. Solo hace falta identificar qué tareas encajan en cada categoría y respetar el orden de prioridad. Un ejemplo práctico podría ser: La clave está en empezar siempre por la tarea más importante. Dejarla para el final suele provocar cansancio y falta de tiempo, lo que termina postergándola.