Más que un simple elemento arquitectónico, la puerta principal es considerada el “pulmón” de una vivienda por disciplinas milenarias como el Feng Shui. Es el umbral donde convergen las visitas, las experiencias del día y, sobre todo, las vibraciones que arrastramos del exterior. Mantenerla en condiciones óptimas no es solo una cuestión de estética, sino un hábito fundamental para el bienestar emocional de quienes residen en la casa. Para lograr un ambiente equilibrado, existe una solución casera que combina higiene profunda con una fuerte carga simbólica: la limpieza con agua, vinagre y sal. Este método se distingue no solo por su costo accesible, sino también por su acción tripartita sobre la superficie y el entorno: No es necesario realizar esta limpieza a diario. Para observar resultados, es suficiente con incorporar esta práctica a su rutina cada 15 o 20 días. Preparar este limpiador es un proceso sumamente sencillo. Solo se requieren elementos que ya se encuentran en su cocina: