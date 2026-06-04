En medio de las fluctuaciones que mostró el dólar en los últimos días, el analista financiero Salvador Di Stefano lanzó una definición que llamó la atención de inversores y empresarios, aseguró que no espera episodios de inestabilidad económica en Argentina durante los próximos 24 meses.

El economista sostuvo que existen varios indicadores que muestran un fortalecimiento del frente financiero y consideró que el mercado ya comenzó a anticipar un escenario más previsible, incluso de cara a las próximas elecciones presidenciales.

La predicción de Salvador Di Stefano sobre el dólar y la economía

Durante una entrevista con Border Periodismo, el especialista afirmó que la economía atraviesa un momento de consolidación y que los datos actuales no muestran señales de una crisis cambiaria en el corto plazo.

Según explicó, la llegada de divisas al país y la acumulación de reservas por parte del Banco Central son algunos de los factores que respaldan su visión.

En ese sentido, destacó que el Gobierno prácticamente cumplió en apenas cinco meses la meta anual de compra de dólares que se había fijado para todo el año.

Para Di Stefano, este fenómeno refleja un flujo sostenido de ingresos de moneda extranjera y una mejora en la posición financiera del Estado.

Las tres señales que observa el gurú del blue

El analista enumeró tres factores que considera claves para entender la situación actual de la economía.

El primero está relacionado con las compras de dólares realizadas por el Banco Central, que permitieron incrementar las reservas a un ritmo superior al previsto.

El segundo tiene que ver con la deuda en pesos. Según explicó, una parte significativa de los vencimientos fue trasladada para después de las elecciones presidenciales, algo que interpreta como una señal de confianza del mercado.

“Argentina no va a tener ningún sobresalto de aquí a los próximos 24 meses”, afirmó el analista

El tercer elemento es la liquidez disponible para afrontar compromisos futuros. Di Stefano destacó que el Gobierno ya cuenta con recursos suficientes para cubrir una porción importante de los vencimientos previstos para los próximos doce meses.

Qué pasará con la inflación, según Di Stefano

El economista también se mostró optimista respecto de la evolución de los precios.

De acuerdo con su análisis, las tasas que actualmente ofrece la deuda en pesos permiten proyectar una inflación mensual por debajo del 2%.

La expectativa surge de las señales que, según explicó, emite el propio mercado financiero a través de los instrumentos de inversión en moneda local.

Qué dijo sobre las elecciones presidenciales

Uno de los puntos más llamativos de su análisis estuvo vinculado al impacto político sobre la economía.

Para Di Stefano, la situación actual difiere de otros períodos electorales porque los mercados muestran una mayor predisposición a financiar al Estado en plazos más largos.

Por esa razón, consideró que la próxima contienda presidencial no necesariamente generará la volatilidad que caracterizó otros procesos electorales en Argentina.

“Argentina no va a tener ningún sobresalto de aquí a los próximos 24 meses”, afirmó el analista al describir sus expectativas para el escenario macroeconómico.

La recomendación para empresas e inversores

Más allá de su visión positiva, Di Stefano advirtió que las empresas deberán adaptarse al nuevo contexto económico para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado.

Entre las principales recomendaciones mencionó la necesidad de reforzar las estrategias comerciales, mejorar la eficiencia operativa y aprovechar el descenso de las tasas de interés para refinanciar deudas en mejores condiciones.

También sostuvo que todavía existen desafíos vinculados a la presión tributaria y cuestionó especialmente el impacto de Ingresos Brutos sobre la actividad privada.

Además, señaló que los controles fiscales generan tensiones frecuentes entre contribuyentes y organismos recaudadores, un aspecto que, según su visión, debería revisarse para facilitar el desarrollo de los negocios.