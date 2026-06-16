El calendario vigente indica que durante el sexto mes del año habrá dos feriados a nivel nacional que beneficiarán a todos los trabajadores del país. Se trata del Día de la Libertad Latinoamericana, que pasó este lunes 15 y rememora el fallecimiento de Guemes, y del Día de la Bandera, en homenaje a Manuel Belgrano que se festeja cada 20 de junio.

Sin embargo, desde la página oficial del Gobierno informaron que solo trasladarán una de estas dos fechas para dar paso a un fin de semana largo de tres días. El otro se mantendrá en la fecha estipulada y no podrá ser aprovechado .

¿Qué pasará con el feriado del 20 de junio por el Día de la Bandera?

Durante junio hay dos días de descanso a nivel nacional. El primero es el miércoles 17 en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. En este caso, se decidió trasladar la fecha festiva al lunes 15 para consolidar un finde XL de tres días .

En la misma línea, el sábado se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Sin embargo, en este caso se trata de un feriado nacional que no fue trasladado por el Gobierno, ya que se considera legalmente como inamovible.

De esta manera, el asueto del 20 de junio solo podrá ser aprovechado por quienes presten servicios los sábados.

Todos los feriados y fines de semana largos restante de 2026

Una vez culminados los dos días de descanso de junio, el calendario de feriados indica lo siguiente:

Jueves 9 de julio : Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio : día no laborable con fines turísticos.

Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre : Día de la Raza.

Lunes 23 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

Lunes 7 de diciembre : día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Todos los fines de semana largo que quedan en 2026

Del 13 al 15 de junio : 3 días de descanso por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (la fecha se conmemora el 17, pero se traslada al 15)

Del 15 al 17 de agosto: 3 días de descanso por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (lunes 17).

Del 10 al 12 de octubre : 3 días de descanso por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (lunes 12)

Del 21 al 23 de noviembre: 3 días de descanso por el Día de la Soberanía Nacional (el viernes 20 se traslada al lunes 23)

Del 25 al 27 de diciembre: 3 días de descanso por Navidad (viernes 25)



