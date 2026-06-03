En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos.

Durante este miércoles, 3 de junio de 2026 , el pueblo español festeja El Día Mundial de la Bicicleta, un día no festivo que se celebra cada miércoles, 3 de junio de 2026 para mantener viva la historia de España.

Día Mundial de la Bicicleta (foto: Freepik).

¿Qué se celebra el miércoles 3 de junio?

El Día Mundial de la Bicicleta se celebra el 3 de junio con el objetivo de resaltar la relevancia de este medio de transporte ecológico y saludable. Esta celebración tiene como propósito crear conciencia sobre la necesidad de adoptar hábitos de movilidad sostenibles ante la creciente crisis ambiental que enfrentamos, marcada por la contaminación y el cambio climático.

La bicicleta, como medio de transporte, no solo es una solución práctica y económica, sino que también tiene beneficios significativos para la salud. Fomenta un estilo de vida activo y contribuye a reducir los niveles de contaminación, convirtiéndola en una alternativa viable en un mundo donde predominan vehículos contaminantes.

El establecimiento de esta efeméride fue promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2018, subrayando la importancia de la bicicleta en la lucha por un futuro más sostenible. Celebrar este día es una invitación a disfrutar de la bicicleta y a reflexionar sobre su papel esencial para vivir en un planeta más limpio y saludable.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar Día Mundial de la Bicicleta?

Para celebrar el Día Mundial de la Bicicleta, organiza un paseo en bicicleta con tus amigos y familiares. Aprovecha esta oportunidad para disfrutar del aire libre y fomentar un estilo de vida activo y saludable. Puedes elegir un parque, un sendero natural o cualquier ruta segura en tu localidad.

Aprovecha las redes sociales para visibilizar la celebración, compartiendo fotos y videos de tu paseo en bicicleta. Anima a otros a participar y resaltar la importancia de la bicicleta como medio de transporte ecológico, contribuyendo así a la disminución de la contaminación en nuestras ciudades.