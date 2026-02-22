La Jefatura de Gabinete formalizó el cronograma de asuetos para la administración pública mediante la resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial. Con esta confirmación, tanto el sector público como buena parte del privado pueden planificar con tiempo cómo será el descanso de Semana Santa, uno de los períodos turísticos más fuertes del año. En 2026, la celebración religiosa comenzará el domingo 29 de marzo y terminará el domingo 5 de abril, siguiendo el calendario litúrgico que fija la fecha en el primer domingo después de la primera luna llena de la temporada. El Viernes Santo caerá el 3 de abril y será asueto. Pero este año se da una coincidencia particular: el jueves 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, también será feriado nacional y no puede modificarse. Este cruce de fechas crea un fin de semana largo de cuatro días, uno de los más extensos de 2026 y, probablemente, uno de los que impulse mayor movimiento turístico interno. Además del esquema propio de Semana Santa, el Poder Ejecutivo definió tres jornadas no laborables con fines turísticos. Estos días buscan ampliar la cantidad de fines de semana largos y sostener el flujo de viajes a lo largo del año, algo clave para las economías regionales. Los días elegidos para 2026 son: Cada fecha se conecta con un feriado ya existente para generar descanso extendido: Se suma al feriado del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Así se forma otro período largo apenas una semana antes de Semana Santa. Cae un día después del 9 de julio, feriado patrio, lo que arma un fin de semana extra largo en pleno receso invernal. Se acopla al 8 de diciembre, creando dos días de descanso que suelen marcar el inicio de la temporada de verano. Con estos feriados y asuetos, el año tendrá varios períodos ideales para viajar. Semana Santa encabeza el ranking por su duración y porque se ubica en un momento del año en el que muchos argentinos buscan una pausa previa al cambio de estación. Además, los días no laborables de marzo, julio y diciembre se convierten en herramientas centrales para dinamizar la actividad turística, un sector que cada año depende más de los fines de semana largos para sostener consumo, ocupación hotelera y empleo temporario.