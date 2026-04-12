La industria automotriz local suma un nuevo cambio. Renault decidió discontinuar la comercialización de modelos emblemáticos en el país, en línea con una estrategia global de renovación. Durante años, el Renault Sandero, el Renault Logan y el Renault Sandero Stepway fueron parte del paisaje cotidiano en calles argentinas. Sin embargo, la marca resolvió retirarlos del mercado como parte de una reconfiguración de su oferta. La decisión está vinculada al cierre de su ciclo productivo en la planta de Santa Isabel, en Córdoba, donde estos vehículos se fabricaban desde 2016 tanto para el mercado local como para exportación. En ese contexto, el Sandero ya había salido de producción y dejó de venderse a comienzos de 2026. Luego, el Logan y el Stepway siguieron el mismo camino, marcando el final de una etapa para la marca en el país. Detrás de este movimiento hay un giro en la estrategia de Renault en América Latina. La compañía apunta ahora a renovar su portafolio con vehículos de mayor tecnología, confort y prestaciones. El foco está puesto en segmentos como SUV y pick ups, que concentran buena parte de la demanda actual. En esa línea, comenzaron a ganar lugar alternativas como el Renault Kardian y la Renault Alaskan en su versión más reciente. El mercado automotor argentino mostró una leve recuperación en marzo, con 48.972 patentamientos. Esto implicó una suba del 1,2% interanual y un crecimiento del 16,5% frente a febrero, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Sin embargo, en el acumulado de los primeros meses de 2026 se registró una caída del 3,1% en comparación con el mismo período del año anterior. En este escenario, los precios siguen siendo una variable clave. Estos son algunos de los autos 0 km más económicos en abril: La salida del Sandero, el Logan y el Stepway no solo redefine la oferta de Renault, sino que también refleja el rumbo que empieza a tomar el mercado.Menos autos tradicionales y más apuesta por nuevas categorías.