Un equipo de astrónomos de la Universidad de Toronto reveló la existencia de una galaxia tan tenue que es casi invisible, un descubrimiento que podría ayudar a esclarecer una de las sustancias más esquivas del universo. Los investigadores encontraron la Galaxia Oscura Candidata-2, o CDG-2, utilizando el Telescopio Espacial Hubble, y creen que está compuesta al menos en un 99,9 % de materia oscura. Si este análisis preliminar se confirma con observaciones adicionales, CDG-2 sería una de las galaxias con mayor densidad de materia oscura jamás descubierta. El descubrimiento publicado en The Astrophysical Journal Letters no solo aportaría información adicional al estudio de la composición del universo, sino que evidencia la eficacia de nuevas técnicas para localizar fenómenos cósmicos extremadamente difíciles de rastrear. CDG-2, ubicada a unos 300 millones de años luz de la Tierra, parece ser tan rica en materia oscura que podría pertenecer a un subconjunto hipotético de galaxias de bajo brillo superficial llamadas “galaxias oscuras”, que se cree que contienen pocas o ninguna estrella. “Las galaxias de bajo brillo superficial son muy tenues, pero aun así emiten algo de luz”, afirmó David Li, investigador postdoctoral en estadística y astrofísica de la Universidad de Toronto y autor principal de un estudio sobre el descubrimiento. “Pero una galaxia oscura se encuentra justo en el extremo opuesto, donde básicamente no se observa ningún tipo de luz tenue ni la estructura que se esperaría de una galaxia típica”, aseguró. Para observar CDG-2, se utilizaron datos de tres telescopios: el Hubble, el observatorio espacial Euclid de la Agencia Espacial Europea y el Telescopio Subaru en Hawái, junto con un novedoso enfoque que consistía en buscar objetos llamados cúmulos globulares —conjuntos esféricos y densos de estrellas que suelen orbitar galaxias tradicionales—. Los investigadores encontraron así un conjunto de cuatro cúmulos globulares en el Cúmulo de Perseo, un grupo de miles de galaxias inmersas en una nube de gas y uno de los objetos más masivos del universo. Observaciones posteriores revelaron un brillo o halo alrededor de los cúmulos globulares, lo que sugiere la presencia de una galaxia. A partir de los datos reunidos, los astrónomos coinciden que CDG-2 es la primera galaxia conocida detectada únicamente por su sistema de cúmulos globulares. “Esta es la primera galaxia detectada únicamente a través de su población de cúmulos globulares. Bajo supuestos conservadores, los cuatro cúmulos representan la población total de cúmulos globulares de CDG-2”, precisó David Li. Un análisis preliminar sugiere que CDG-2 tiene la luminosidad de aproximadamente 6 millones de estrellas similares al Sol, y que los cúmulos globulares representan el 16 % de su contenido visible. El resto, en tanto, está integrado en su mayoría por materia oscura. La búsqueda de cúmulos globulares podría ser “un método completamente nuevo para encontrar estas galaxias potencialmente oscuras”, argumentó Li, añadiendo que deberían existir en abundancia. Sin embargo, se necesitan más observaciones para detallar las propiedades físicas de CDG-2 y confirmar cuánta materia oscura contiene, lo que según Li podría lograrse utilizando el telescopio espacial James Webb. Misiones en marcha y próximas, como Euclid, el próximo Telescopio Espacial Nancy Grace Roman de la NASA y el Observatorio Vera C. Rubin, apuestan a profundizar el alcance de la observación del espacio profundo.