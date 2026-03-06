Un descubrimiento del siglo sorprendió a los arqueólogos cuando inundaciones en el valle del río Halil, en Irán, dejaron al descubierto restos de una civilización perdida que permaneció oculta por 5.000 años. Entre los hallazgos hay tablillas con símbolos geométricos que la ciencia todavía no puede explicar. Las excavaciones en los montículos de Konar Sandal, cerca de la ciudad de Jiroft, revelaron que el sitio fue un gran centro urbano de la Edad de Bronce. Las evidencias muestran una sociedad organizada con arquitectura monumental y comercio a larga distancia. Las investigaciones dirigidas por el arqueólogo Youssof Majidzadeh identificaron una enorme ciudadela de dos niveles en Konar Sandal B. El complejo estaba construido con ladrillos de barro y protegido por murallas de hasta 11 metros de grosor. También se hallaron numerosos objetos tallados en clorita, una piedra verde oscura abundante en la región. Entre los artefactos recuperados destacan: El mayor misterio del descubrimiento bajo Irán son las tablillas de arcilla con símbolos geométricos. Hasta ahora, ningún lingüista ha logrado descifrar este sistema de escritura. Algunos investigadores creen que podría estar relacionado con la escritura protoelamita, usada en el altiplano iraní hace más de 5.000 años. Otros especialistas sostienen que podría tratarse de un sistema completamente diferente, lo que mantiene abierto el debate arqueológico.