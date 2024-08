El estudio científico que revela por qué las mujeres son más sensibles al frío

Las bajas temperaturas siguen presentes en el invierno argentino y lleva a la pregunta: ¿quién sufre más el frío, las mujeres o los hombres? Aunque la temperatura corporal de ambos es similar, la percepción del frío y el calor puede variar entre los diferentes sexos.

Un nuevo estudio demostró que las mujeres suelen sentir más frío que los hombres , especialmente en las extremidades, como manos y pies, y pueden necesitar una temperatura ambiente más alta para sentirse cómodas.

Explicación científica: ¿por qué las mujeres sienten más frío que los hombres?

Según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, la percepción del frío está determinada por el tamaño y la composición corporal de una persona, más allá de su sexo.

Al igual que otros animales de sangre caliente, los seres humanos gastan mucha energía en mantener su temperatura corporal a un nivel adecuado. Ahora se demostró que, entre otras cosas, que los seres humanos también varían en su determinación de la temperatura ideal. Esto explica cómo hay personas que usan pollera o pantalones cortos en invierno y otras que se tapan hasta la nariz.

El estudio reveló que las mujeres tienden a declarar sentirse más cómodas a una temperatura más cálida que la media de los hombres. (Archivo)

Esta diferencia se atribuye al metabolismo. Las personas con mayor masa muscular tienden a quemar más calorías en reposo que los individuos más pequeños. Y aunque la grasa es aislante, también puede impedir que el calor que se genera en el núcleo llegue a las manos y los pies.

Es por esto que se puede decir que las preferencias de temperatura tienen algo que ver con el género. Sin embargo, no es tan sencillo como decir que las mujeres prefieren temperaturas más cálidas . Esto afirma Boris Kingma, científico especializado en rendimiento térmico humano del Instituto Holandés de Tecnología Aplicada.

Un equipo de científicos de los Institutos Nacionales de Salud descubrió que lo que más importaba a la hora de determinar la temperatura ideal de una persona era la interacción entre la tasa metabólica, la superficie corporal y el porcentaje de grasa corporal .

Si se tiene una tasa metabólica similar, no importa si se es hombre, mujer, anciano, o joven. "Preferirás el mismo ambiente", afirma Kingma.

Cómo afecta la temperatura a la productividad

Thomas Chang, economista de empresa de la Universidad del Sur de California se interesó por saber en qué medida afecta a la productividad el estrés provocado por el frío o el calor excesivos .

Se descubrió que sólo en las temperaturas extremas se reducía significativamente el rendimiento. (Archivo)

Junto con Agne Kajackaite, del Centro de Ciencias Sociales WZB de Berlín (Alemania), realizaron pruebas con un grupo de estudiantes universitarios alemanes para determinar si su capacidad de trabajo cambiaba cuando tenían demasiado frío o demasiado calor .