Colombia enfrentará este miércoles 29 de abril un cambio marcado en las condiciones del clima, con la llegada de una masa de aire frío que hará caer las temperaturas mínimas en varias regiones. El fenómeno estará acompañado de lluvias generalizadas y ráfagas de viento que incrementarán la sensación de frío, especialmente en zonas andinas y del sur del país, configurando lo que ya se perfila como el “día más frío del mes”. El panorama hace parte de un patrón atmosférico activo que viene afectando al territorio nacional desde inicios de semana, con precipitaciones intensas en distintas regiones y un ambiente más húmedo y frío de lo habitual para esta época. El descenso de temperaturas está directamente relacionado con el ingreso de aire frío proveniente del sur del continente, que se mezcla con sistemas de nubosidad y lluvias. Esta combinación genera una disminución de las temperaturas mínimas, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día. Además, la alta nubosidad reduce la radiación solar, lo que impide que el ambiente se caliente con normalidad. A esto se suman los vientos helados, que aumentan la sensación térmica, haciendo que el frío se sienta con mayor intensidad en ciudades y zonas rurales. El impacto será prácticamente nacional, aunque con mayor intensidad en algunas regiones clave: Incluso en zonas donde predominaría el tiempo seco, como San Andrés y Providencia, no se descartan lluvias aisladas. En Bogotá, el frío se hará sentir con fuerza. Las temperaturas oscilarán entre los 9 °C y 17 °C, con presencia de lloviznas intermitentes a lo largo del día. Las lluvias más intensas se concentrarán en horas de la tarde y la noche, especialmente en sectores del norte y occidente de la ciudad. El ambiente se mantendrá nublado, lo que reforzará la sensación de frío durante toda la jornada. Aunque el miércoles será uno de los días más intensos en cuanto a lluvias y frío, se prevé que hacia el jueves 30 de abril las precipitaciones comiencen a disminuir gradualmente en varias regiones del país. Sin embargo, el ambiente seguirá siendo húmedo y con temperaturas relativamente bajas, por lo que no se descarta que el frío continúe, aunque con menor intensidad.