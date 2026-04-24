La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado un intenso bajón térmico que afectará de forma notable a varias regiones de la Península Ibérica. Según la predicción, a partir de este viernes, las temperaturas máximas en España descenderán entre 6 y 10°C (incluso hasta 12°C en algunas zonas) con respecto a los valores registrados del jueves, debido al reemplazo de una masa de aire subtropical por otra de carácter polar. Este cambio brusco de tiempo impactará principalmente a las siguientes comunidades autónomas: País Vasco, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. El descenso ya había comenzado en la vertiente mediterránea (Aragón, Comunidad Valenciana e interior de Cataluña), pero se generalizará mañana, afectando de manera más amplia el interior peninsular. De acuerdo a la información de Meteored, el origen de este episodio se encuentra en una vaguada que se descolgó frente a las costas portuguesas y el Golfo de Cádiz. A últimas horas de mañana, esta vaguada se aislará formando una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que inestabilizará el tiempo en buena parte de la Península e introducirá aire más frío. La masa subtropical, asociada a la dorsal que ha provocado temperaturas altas en los últimos días (superando con frecuencia los 30°C), será sustituida rápidamente por una masa de aire de carácter polar. En el sureste peninsular, los vientos del nordeste con recorrido marítimo sobre el Mediterráneo contribuirán a crear una “burbuja fría”, con mayor nubosidad y temperaturas por debajo de lo habitual para la época. El bajón térmico será especialmente notable en el interior de Andalucía, mientras que en el centro de Granada se esperan descensos de hasta 10-12°C en las temperaturas máximas. En el valle del Guadalquivir, donde estos días se han superado los 30°C, este viernes apenas se alcanzarán 20 a 23°C. Entre otros bajones térmicos esperados, se incluyen: En el resto de las comunidades afectadas (País Vasco, Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha) también se registrarán caídas significativas de entre 6 y 10°C, aunque los valores concretos varían según la zona y la altitud. Además del descenso térmico, la DANA provocará chubascos y tormentas en muchas zonas, junto con mayor inestabilidad atmosférica. En las costas de Almería, Murcia y Alicante se han emitido avisos por oleaje debido al intenso flujo marítimo. A pesar de lo abrupto del cambio, el bajón térmico tiene las horas contadas. Según las predicciones, el aire frío de la DANA se neutralizará rápidamente y desde el sábado volverá a imponerse la dorsal anticiclónica. El sábado las temperaturas ya comenzarán a subir, alcanzando de nuevo los 25°C en valles como el Ebro, Guadiana y Guadalquivir (26°C en Badajoz, 25°C en Sevilla). Por su parte, el domingo y lunes el ascenso continuará, con valores que volverán a superar los 25-30°C en muchas zonas del sur, centro y valle del Ebro. Este episodio no se considera una ola de frío extrema, pero representa un contraste muy marcado después de varios días de ambiente claramente cálido para la época.